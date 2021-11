Um bazar de roupas, calçados e assessórios da Associação dos Amigos do HC, que começa nesta quarta-feira (1º) e vai até o sábado (04), vai reverter a arrecadação das vendas para o tratamento de crianças da Unidade de Neuropediatria do Hospital de Clínicas da UFPR, em Curitiba.

Segundo a organização, os preços estarão muito abaixo do mercado, com roupas de marca a partir de R$ 3.

As peças são de marcas como Ralph Lauren, Michael Kors, Animale, Zara e Gap. O bazar será presencial, com o atendimento por ordem de chegada. Quem quiser aproveitar os descontos deve se programar para chegar cedo.

Foto: Divulgação

Na quarta-feira (1º), o horário do bazar será das 10h às 19h. Na quinta-feira (02) e na sexta-feira (03), a abertura será às 9h, com fechamento às 17h. Já no sábado (04), último dia, o período do bazar será mais curto, das 10h às 13h.

O endereço do bazar dos Amigos do HC é na Avenida Agostinho Leão Jr, 336, bairro Alto da Glória.

