Acontece em Curitiba, no dia 19 de dezembro, o Grande Concerto de Natal de Curitiba. Será no Guairão, um palco clássico de Curitiba, com a presença especial de Paulo Szot. Os ingressos custam R$ 5, que serão revertidos ao Hospital Pequeno Príncipe.

Abraçando a vida será o tema deste concerto natalino, que prossegue uma tradição de mais de dez anos em Curitiba. Neste ano, o Grande Concerto de Natal de Curitiba tem como instituição beneficiada o Hospital Pequeno Príncipe.

Com um programa que vai do Barroco aos Clássicos Natalinos passando por sucessos da Broadway, o concerto, sob regência do Maestro Norton Morozowicz, apresenta mais de cem músicos entre Orquestra, Coral Lírico e Coro Infantil, contando com a presença do grande solista brasileiro Paulo Szot.

O Coral Lírico é preparado pelo tenor e regente do Coro Masculino Ottava Bassa, Alexandre Mousquer; o Coral Infantil está sob responsabilidade de Joyce Todeschini, do Coral Curumim de Curitiba.

A Orquestra Sinfonia Brasil e a Associação Música & Cena Brasil, com mais este Concerto, com prazer continuam cumprindo seu objetivo de divulgar música de excelência, emocionando plateias, formando público para a Música de Concerto.

