O hipermercado Big próximo à Ponte Estaiada, na Avenida das Torres, no bairro Jardim das Américas, anunciou que vai encerrar suas atividades no dia 28 de fevereiro. De acordo com a assessoria de imprensa, a unidade entrará em reforma e, em breve, reabrirá em formato Sam’s Club.

A Tribuna havia informado no domingo (31) que produtos estariam em promoção por causa do fechamento da unidade, com descontos que chegam a 30% em produtos de perfumaria, bebidas, frios, laticínios e outros setores. O Grupo BIG, no entanto, informou que não há promoções ocasionadas por causa do fechamento da unidade. Os descontos de até 30% foram retirados do encarte do hipermercado e valem até 7 de fevereiro.

Por fim, o grupo ressaltou em nota que a mudança faz parte da estratégia da empresa e “reafirma o seu compromisso de crescer, continuar investindo e gerando empregos na região”.

O supermercado Big fica localizado na Avenida Comendador Franco, 3449, no Guabirotuba, e funciona de segunda a sábado, das 8 às 22h30, e domingo, das 8 às 21 horas.