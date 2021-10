A grande procura pelo bazar Amigos do HC fez com que o site que hospeda a lista de produtos apreendidos pela Receita Federal caísse na manhã desta segunda-feira (4). A ação vai vender com preços bem abaixo do mercado uma boa variedade de eletrônicos, brinquedos, perfumes, itens para a casa e vestuário. A previsão de retorno é para as próximas horas.

+ Leia mais: Diarista de Curitiba inova no plano de negócio e bomba nas redes sociais

Cada comprador vai ajudar o Programa de Atenção à Pessoa Idosa do Hospital das Clínicas. O objetivo é que o Programa CEDIVIDA alcance ainda mais pessoas em Curitiba. O bazar segue até o dia 06 de outubro, quarta-feira, na plataforma on-line, que pode ser acessada por >>> ESTE LINK <<<.

O limite de compra será de R$ 700,00 por pessoa na soma de todos os produtos;

A compra pode ser superior a R$ 700,0 desde que seja um único item;

A Receita Federal limita a quantidade de compra de itens iguais;

A compra é mediante cadastro do CPF no site;

​As mercadorias estarão à venda apenas pelo site para pessoas físicas;

Os produtos não possuem garantia e não serão feitas trocas;​

Parcelamento máximo 3X, ou parcela mínima de R$ 200,00;​

As entregas serão feitas de 11 a 14 de outubro, mediante agendamento prévio.

Somente o titular do documento cadastrado poderá retirar os produtos.

>>> Acesse o site do Bazar para conferir os produtos!