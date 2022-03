Uma colisão lateral entre um Renault Clio e um Voyage, neste sábado (26), em um cruzamento na Cidade Industrial de Curitiba (CIC), resultou na morte de Eunice Cordeiro da Cruz, de 53 anos, técnica de enfermagem que estava indo encontrar amigas para participar de um curso. A batida ocorreu no cruzamento da Rua Deputado Paulo Wright com a Rua Leandro Dacheux do Nascimento Junior.

LEIA TAMBÉM:

>> Empresário volta a reclamar de insegurança em Curitiba após bar ser roubado 14 vezes

>> Homem que esfaqueou e matou mulher em ônibus de Curitiba é preso

De acordo com a Polícia Militar (PM) o motorista que conduzia o Voyage teria invadido a presencial e batido na lateral do veículo que era conduzido por Eunice. Com o impacto, o Clio bateu contra o muro de uma casa.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para atender a ocorrência, mas a vítima já estava morta quando o socorro chegou. O motorista do Voyage estava acompanhado de outro ocupante e ambos foram encaminhados para o Hospital do Trabalhador, mas sem risco de morte.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *