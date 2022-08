Tragédia no Trânsito

Um motociclista, de 28 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (26) em São José dos Pinhais (SJP), região metropolitana de Curitiba, após um acidente no Centro. Segundo informações, carro e moto bateram no cruzamento entre a Avenida das Américas e a Rua Tenente Djalma Dutra, no Centro.

Conforme informou a Polícia Militar (PM), o registro da batida foi por volta das 7h desta sexta-feira. Um leitor da Tribuna enviou uma foto. Ainda conforme os registros, o motociclista chegou a ser socorrido pelo Siate e encaminhado ao Hospital e Maternidade São José, em SJP, mas familiares informaram à equipe que ele não resistiu.

O motociclista chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu. Foto: Colaboração/José Souza

O encerramento da ocorrência foi registrado por volta das 10h. O trânsito no local chegou a ficar complicado, até a retirada da motocicleta que estava no meio do cruzamento.

