Um grave acidente com quatro caminhões e um veículo na BR-277, em Morretes, Litoral do Paraná, complica o tráfego na altura do km 38 da rodovia, nesta sexta-feira (15). A colisão provocou a morte de dois homens. Uma das vítimas fatais ficou presa nas ferragens e a outra, de outro caminhão, saltou do veículo em movimento antes do choque.

Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado por volta das 12h30. Segundo o Batalhão de Operações Aéreas da Polícia Militar (BPMOA), o helicóptero foi acionado para auxiliar no atendimento aos feridos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por causa do acidente, houve interdição total da pista no sentido Paranaguá, sem previsão de liberação. Ainda conforme a PRF, a colisão entre os veículos foi traseira. A PRF confirmou as duas mortes.

Pelas redes sociais, o grupo do Instagram BR-277 publicou que equipes do Corpo de Bombeiros de Morretes e de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, foram acionados para o atendimento.