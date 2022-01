Um acidente envolvendo três carros na manhã desta quinta-feira (13), em São Mateus do Sul, na região Sul do Paraná, deixou nove pessoas feridas, sendo que três em estado grave. As vítimas residem em São Mateus. Nesta quarta-feira um grave acidente matou cinco pessoas da mesma família, três delas crianças.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Mateus do Sul, a colisão ocorreu na BR 476, km 281, próximo à Incepa, no bairro Colônia Cachoeira. No local, algumas das vítimas ficaram presas as ferragens, e foi necessário a utilização de técnicas de estabilização e desencarceramento para retirar as pessoas.

Foram encaminhadas as nove vítimas ao Pronto Atendimento Municipal de São Mateus do Sul pelas Ambulâncias do Corpo de Bombeiros e duas do SAMU. Três pessoas estão tiveram ferimentos mais grave. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local orientando os motoristas.

A rodovia chegou a ficar parada com o congestionamento formado, mas está totalmente liberada.

