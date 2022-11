Um grave deslizamento de terra na BR-376, na altura do km 669, na região de Guaratuba, sentido Santa Catarina, provoca o deslocamento de várias equipes de resgate para a região no início da noite desta segunda-feira (28). Informações iniciais, ainda não confirmadas oficialmente pela PRF, dão conta de que um grande deslizamento de terra soterrou vários carros que estavam nas pistas, em ambos os sentidos.

Não há informações de quantos veículos chegaram a ser soterrados. Várias máquinas que ajudavam na remoção da queda de barreira, que já interditava a rodovia no meio da tarde desta segunda-feira, podem estar entre os veículos soterrados neste novo deslizamento. Também não há informações de vítimas.

Equipes de resgate na região pedem reforços do Corpo de Bombeiros e também auxílio de cão farejador. Por causa da dificuldade de acesso ao local, ainda há poucas informações sobre a situação na região.

A concessionária Litoral Sul e a PRF estão providenciando pontos de retorno para retirar os veículos que estão na fila. Não é possível seguir viagem. A orientação da PRF é não seguir para o local nesta segunda-feira.

Motoristas são redirecionados pela PRF

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão redirecionando os motoristas que ficaram parados no congestionamento devido ao deslizamento de terra no km 669, na região de Guaratuba. O fluxo sentido Sul está sendo redirecionado para o sentido Norte, na altura do pedágio em São José dos Pinhais, no km 635.

No sentido Norte, para Curitiba, o bloqueio ocorre na praça de pedágio, no km 02, na região de Garuva, em Santa Catarina.

Bombeiros de Santa Catarina dão apoio

Na noite desta segunda-feira (28), o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina emitiu uma nota oficial comunicando apoio aos Bombeiros do Paraná no deslizamento de terra da BR-376.

Além da equipe de plantão de Garuva, também estão em operação equipes de Força-Tarefa e batalhões de Balneário Camboriú e Itajaí para reforço.

Deslizamento atinge carro do prefeito de Guaratuba

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus (DEM), escapou muito pouco do deslizamento de terra ocorrido na noite desta segunda-feira (28) na BR-376, estrada que liga Santa Catarina ao Paraná. Segundo relato do próprio político, ele e um funcionário da prefeitura estavam com o carro parado aguardando a liberação da pista, quando um grande volume de terra e pedras desabou barranco abaixo.

“Só estamos vivos por um livramento de Deus. Eu e o Cláudio, nosso motorista, não nos machucamos, mas muita gente deve ter se machucado. Muita terra, pedra, que vieram para cima dos carros”, relatou o político. Assista ao depoimento completo de Roberto Justus.

