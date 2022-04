A jovem de 19 anos Manuela Queiroz Vicenti morreu nesta quinta-feira (21), após três dias internada no Hospital do Trabalhador, em Curitiba. Grávida de seis meses, a garota foi vítima de um acidente de trânsito no bairro Boqueirão, no último domingo (17).

O responsável pela colisão furou a preferencial e atingiu o veículo em que estava a jovem e seu companheiro. Segundo testemunhas e policiais que atenderam a ocorrência, o motorista apresentava sinais de embriaguez e recusou realizar o teste do bafômetro.

Antes da confirmação da morte, Manuela perdeu o bebê e passou por uma série de cirurgias. O companheiro da jovem não teve ferimentos graves e recebeu alta no mesmo dia do acidente.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte de Manuela. “Lamentamos sua partida tão precoce e de seu bebê que nem pode chegar ao mundo por conta de uma imprudência de alguém que estava dirigindo alcoolizado. Fica aqui meus sentimentos profundos ao seu esposo e família”, escreveu uma amiga no Facebook.

“Meu querido neto, sinto muito por sua vida ter sido ceifada por um acidente. Dói muito saber que nunca irei te conhecer”, escreveu o sogro da vítima em outra publicação na Internet.

O homem responsável pela colisão não se feriu. Ele chegou a ser preso em flagrante, mas foi solto logo em seguida.