Professores da educação infantil da rede municipal de ensino receberão aumento salarial. O anúncio foi feito pelo prefeito Rafael Greca, nesta quinta-feira (30), durante a entrega de tablets para os professores, no Palácio Solar 29 de Março.

Os valores e o número de professores que receberão o aumento estará na mensagem que será encaminhada nos próximos dias à Câmara Municipal, para ser votada pelos vereadores.

“Daremos à educação o que é devido à educação. Passamos por um período difícil quando assumimos a Prefeitura, quando houve a necessidade de um ajuste fiscal. Se mais pudermos, mais faremos”, disse o prefeito.

Tecnologia

Em relação aos novos equipamentos, o prefeito destacou que os professores municipais estão alinhados às tecnologias. “Ações como esta impulsionam esta cidade educadora, a qualidade de ensino e o aprendizado”, comentou Greca.

A entrega de tablets para os profissionais do magistério e da educação infantil começou em março deste ano, pelos profissionais lotados nas escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). Os equipamentos são usados em pesquisas na internet, elaboração de materiais, participação em videoconferências, registros e futuramente, para registro da chamada on-line.

Nas próximas semanas serão entregues mais aparelhos, totalizando 13 mil tablets para a rede de ensino. Nesta quinta, foram contemplados profissionais dos dez Núcleos Regionais da Educação e da educação infantil.

Tecnologia na Educação

Além dos 13 mil tablets, as unidades educacionais estão recebendo Centrais Multimídia. Os equipamentos são destinados ao uso pedagógico nas escolas, nos CMEIs e Centros Municipais de Atendimento Educacional Especializado (CMAEEs).

As Centrais Multimídia são distribuídas de maneira escalonada, da mesma forma que os tablets. Elas são dispositivos que integram computador, TV e webcam em um único equipamento. As centrais podem conectar-se à internet via wi-fi ou cabo.

A secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila, destacou que as entregas fazem parte de um compromisso da gestão. “Esses equipamentos facilitam o dia a dia nas unidades e fazem parte da estratégia de garantir uma educação disruptiva e inovadora em todas as etapas”, afirmou.

Segundo Maria Sílvia, o investimento de R$ 30 milhões nesta ação integra um montante muito maior investido em inovação, de R$ 130 milhões. São Faróis Móveis, impressoras 3D, óculos de realidade virtual e infraestrutura de wi-fi.

Presenças

Participaram também o secretário do Esporte, Lazer e Juventude, Carlos Eduardo Pijak Júnior; o assessor de Articulações Políticas, Lucas Navarro de Souza; a superintendente de Gestão Educacional, Andressa Pereira; o superintendente executivo da Educação, Oséias Santos de Oliveira; a diretora do Departamento de Desenvolvimento Profissional, Estela Endlich; o chefe de gabinete do vice-prefeito, Bruno Pessuti; os chefes dos dez Núcleos Regionais da Educação, professores e vereadores.

