Para comemorar os 328 anos de Curitiba, o prefeito Rafael Greca, junto com a esposa Margarita Sansone prestaram uma homenagem nas redes sociais cantando o hino de Curitiba. Além do casal, outras pessoas aparecem no vídeo dando continuidade do hino de Curitiba. Pra fechar o vídeo, Greca cita uma “grande festa do abraço” para 2022.

“Neste vídeo, cantarolando o hino da cidade, celebramos a gloriosa trajetória de Curitiba(1693-2021). Desde os Heróis Fundadores até nós. Vamos nos apoiar e consolar mutuamente até que possamos novamente usufruir dos atrativos da Vida Urbana”, disse o prefeito nas postagem.

Segundo o prefeito, o momento é de provação. “Quis Deus que esse momento de provação nos impedisse pelo distanciamento respiratório e isolamento social do encontro. Há, porém, um segredo, guardado no coração do curitibano, pelo amor que tudo vence, nós podemos nos encontrar juntos, na força que brota do amor, nós podemos cantar”, disse o prefeito antes de sua clássica e já conhecida interpretação do hino da cidade.