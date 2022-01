O boletim médico do prefeito Rafael Greca desta segunda-feira (31), foi divulgado no fim da manhã pelo Hospital Marcelino Champagnat, e reforça que o prefeito passou bem todo o fim de semana. Ele se recupera de uma cirurgia de videolaparoscopia realizada na quinta-feira (27) para a correção de hérnias já existentes.

Greca começou a fazer dieta líquida no domingo ( 30) e segue em crescente evolução clínica. Ainda não há previsão de alta hospitalar.

O prefeito foi submetido a uma videolaparoscopia, uma cirurgia eletiva, ou seja, não é de urgência. O procedimento é invasivo, sem nenhuma intercorrência e realizada pelo médico Marco Aurélio De George De George.

Histórico de internações

No começo de 2017, Greca foi levado as pressas ao Hospital Marcelino Champagnat, onde foi constatada uma tromboembolia pulmonar e passou praticamente uma semana internado.

Em 2018, o prefeito Rafael Greca precisou fazer uma cirurgia de emergência em dezembro para a restauração de parte do intestino delgado, que havia sido perfurado, e também para a retirada de uma hérnia que estava inflamada.

Em 2019, Rafael Greca passou no fim do ano manhã por uma cirurgia no Hospital Marcelino Champagnat. Após exames, foi detectada uma hérnia na parede do abdômen do prefeito.

Em 2021, foram duas internações. Em abril, após se sentir mal, Greca foi internado no Hospital Nossa Senhora das Graças por causa de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico. Foi mantido em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) por um dia e transferido para um quarto, onde deu continuidade do monitoramento neurológico e exames de controle por mais 48 horas.

Em setembro, o prefeito ficou três dias e meio internado no Hospital Nossa Senhora das Graças, no bairro Mercês, devido a infecção pela Covid-19 .

