Na noite desta terça-feira (21), o prefeito Rafael Greca concedeu a comenda Ordem da Luz dos Pinhais, a maior honraria e condecoração de Curitiba, para 26 pessoas, entre médicos, empresários e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a Prefeitura de Curitiba, a relação dos homenageados este ano está fortemente marcada pela atuação de diversos profissionais durante a pandemia da covid-19.

LEIA TAMBÉM:

>> Paraná vai mandar comitiva da Saúde até Brasília para pedir vacinas aos adolescentes

>> Deputado paranaense Diego Garcia pede desculpas por agredir colega de Câmara

A celebração foi realizada no Salão Paranaguá, onde fica a Capela dos Fundadores de Curitiba, nos altares da primeira Igreja Matriz da cidade. A medalha símbolo da comenda foi entregue a 22 homenageados, quatro receberão a honraria posteriormente. Os presentes mantiveram-se sentados e afastados, todos de máscara.

Confira abaixo a lista completa dos homenageados nesta terça-feira:

CARLOS BEAL, empresário

A marca Festval cresceu e se consolidou no setor supermercadista nos últimos 17 anos, após ter sido comprada pela família de Carlos Beal em 2004. Atualmente são 21 lojas, sendo cinco em Cascavel, uma em Pinhais e as outras 15 em Curitiba. Hoje, a Cia. Beal de Alimentos é uma empresa de 49 anos, com mais de 4.300 colaboradores.

Empresário com de 40 anos de experiência no setor supermercadista, Beal é sócio-proprietário da rede Festval e presidente da Associação Paranaense de Supermercados (Apras). A companhia segue investindo e gerando emprego na capital, onde vai abrir mais uma unidade antes do fim deste ano, com uma nova unidade na Vila Hauer, que vai abrigar 180 empregos diretos – em um símbolo claro da importância da retomada econômica após a pandemia para a cidade.

CLÓVIS ARNS DA CUNHA, médico infectologista

Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (1987), mestrado em Medicina Interna também pela UFPR (em 1994) e Medical Fellow Specialist in Infectious Diseases pela Universidade de Minnesota (1994-1995), nos Estados Unidos.

É atualmente presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), professor de Infectologia da UFPR, médico e chefe do Serviço de Infectologia do Hospital Nossa Senhora das Graças e Diretor Médico do Centro Médico São Francisco.

Referência nacional na área de infectologia, foi uma ativa fonte de esclarecimentos e orientações baseadas na ciência nos temas relativos à pandemia de covid-19.

Mesmo antes da pandemia, já era um pesquisador ativo. Participou como investigador principal em mais de 80 estudos clínicos internacionais em diferentes áreas da Infectologia nos últimos 25 anos, incluindo novas vacinas, novos antirretrovirais, novo antibióticos e novos antifúngicos. Tem título de Especialista em Medicina Interna e Infectologia. Suas principais áreas de atuação na Infectologia são: Antibióticos, Vacinas, HIV-Aids, infecções comunitárias, resistência bacteriana, infecções hospitalares e infecções fúngicas invasivas em pacientes imunodeprimidos.

CEL. HUDSON LEÔNCIO TEIXEIRA, comandante da PM do Paraná

Atual comandante da Polícia Militar do Paraná, o coronel Hudson Leôncio Teixeira consolidou sua carreira coordenando com eficiência diversas equipes e programas na área de segurança pública, tendo acumulado experiências na capital e no interior do Estado. Possui diversas capacitações operacionais, incluindo um período de estágio na Rota, tropa de elite da PM de São Paulo, além dos cursos de negociação da Polícia Federal, de Controle de Distúrbios Civis e de Segurança de Dignitários (Peru).

Natural de Curitiba, coronel Hudson tem 49 anos. Ingressou na Polícia Militar em 1990 como soldado e foi declarado aspirante a oficial em 1992, após concluir o Curso de Formação de Oficiais. Fez o Curso Superior de Polícia em 2015 e é pós-graduado em Gestão de Pessoas.

Como oficial da corporação esteve à frente das principais unidades operacionais especializadas da PM do Paraná, como comandante da Rondas Ostensivas de Natureza Especial (Rone), chefe da Força Samurai (grupo de combate ao narcotráfico) da Capital; chefe da Divisão de Operações e Segurança e comandante do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

DOM CARMOS JOÃO RHODEN, bispo

Aos 82 anos, o bispo emérito de Taubaté (SP) Dom Carmo João Rhoden foi, até junho, o provedor da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, uma associação beneficente, sem fins lucrativos e que completou, em 2020, 140 anos de um trabalho social dos mais relevantes para a capital.

Dom Carmo segue seu trabalho filantrópico na área da Saúde como presidente da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, uma das maiores entidades filantrópicas de gestão de serviços de saúde e administração hospitalar do Brasil, na qual assumiu a presidência em maio deste ano.

Formado em Filosofia e Teologia, foi professor de Teologia do Instituto Teológico SCJ, em Taubaté, vigário em Joinville (SC); diretor espiritual de um convento e Superior da Comunidade Religiosa em Brusque (SC) e pároco.

GILBERTO GIACOIA, procurador-geral de Justiça

Com 40 anos de dedicação ao Ministério Público do Paraná (MP-PR), Gilberto Giacoia é o atual Procurador-Geral de Justiça do Estado, cargo que já ocupou anteriormente por três vezes, tendo obtido, entre outras realizações, a Lei Orgânica do MP-PR e atuado ativamente na estruturação do órgão.

Nascido em Ribeirão Claro (PR), é bacharel em Direito pela Faculdade Estadual de Direito do Norte Pioneiro, doutor em Direito Penal pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pelas Faculdades de Direito das Universidades de Coimbra, em Portugal, e Barcelona, na Espanha. Direitos humanos, justiça, direitos fundamentais e dignidade e direito estão entre os seus principais temas de atuação.

IVAN BONILHA, conselheiro do TCE

Ivan Lélis Bonilha é Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) e faz parte da galeria de ex-procuradores-gerais de Curitiba, cargo que ocupou entre 2005 e 2010.

Nascido em Maringá e formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, há 28 anos exerce um rigoroso trabalho de fiscalização das contas do poder público. Entrou para o TCE-PR, por concurso público, em 1993.

Ocupou o cargo de procurador-geral do Estado do Paraná (2011), foi presidente do TCE-PR entre 2015 e 2016, e conselheiro estadual da OAB-PR. Também lecionou na Faculdade de Direito de Curitiba e preside o Instituto Rui Barbosa (IRB), associação civil criada pelos Tribunais de Contas do Brasil para auxiliar o desenvolvimento e aperfeiçoamento de suas atividades.

JOSÉ LAURINDO DE SOUZA NETTO, desembargador presidente do TJ-PR

Atual presidente do Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), o desembargador José Laurindo de Souza Netto foi eleito para o biênio 2021-2022 da entidade com propostas focadas na aproximação da população com a Justiça – pautas pelas quais já foi reconhecido anteriormente enquanto ocupava o cargo de segundo vice-presidente do órgão do Poder Judiciário.

Promoveu, divulgou amplamente e realizou os mutirões nacionais de conciliação, que contaram com apoio e estrutura da Prefeitura Municipal de Curitiba. Artífice da modernização do Judiciário.

Com mestrado e doutorado, tem ampla experiência e conhecimento em Direito Público, principalmente em temas de jurisdição e processo constitucional, criminalidade, cidadania, juizados especiais, métodos adequados de Solução de Conflitos – Mediação e Conciliação, Justiça Restaurativa e Direito Processual. É autor de livros e diversos artigos jurídicos.

JULIANO GASPARETTO, médico intensivista

Formado em Medicina pela Universidade Federal do Paraná (em 2007), com especialização em administração de serviços de saúde, medicina interna, terapia intensiva e medicina de emergência. É doutor em Ciências da Saúde pela PUCPR com foco em controle de custos variáveis, atualmente no Programa de Pós-Doutorado pela PUC-PR.

Iniciou sua trajetória no Hospital Universitário Cajuru (HUC) em 2009 como médico plantonista na Unidade de Terapia Intensiva. Entre 2015 e 2017 passou pela coordenação das UTIs e gerência médica da Santa Casa de Curitiba.

Como médico, professor da Escola de Medicina da PUC-PR e atual diretor geral do Hospital Universitário Cajuru, Gasparetto vem desempenhando importante papel no enfrentamento da covid-19 na cidade, bem como na promoção da saúde pública geral do município.

JUSSARA POLICENO DE OLIVEIRA CARVALHO, servidora municipal

Nascida em Dois Vizinhos (PR), Jussara Policeno de Oliveira Carvalho, é servidora pública municipal, tendo ingressado na carreira de Fiscal de Obras e Posturas em Curitiba aos 17 anos, somando até agora 34 anos de trabalho dedicado à cidade.

Bacharel em Ciências Econômicas pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná (Fesp) e técnico em Edificações pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (CEFET), atual Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

É responsável pelo Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo, órgão voltado ao cumprimento da legislação urbanística na cidade e o funcionamento adequado das atividades comerciais.

Passou por várias áreas no serviço público e coordenou diferentes projetos, como o de Gestão de Despoluição de Recursos Hídricos, em parceria com a Sanepar, entre outros.

Como coordenadora por parte do município das Ações Integradas de Fiscalização Urbana (AIFUs), desenvolvida em parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, Jussara se notabilizou pela eficiência e empenho em prol do cumprimento dos protocolos sanitários na cidade e, portanto, do combate à covid-19.

LUIZ EDSON FACHIN, ministro do STF

Nascido em Rondinha (RS) e radicado em Curitiba, Luiz Edson Fachin é, desde 2015, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Também é ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Formado em Direito pela UFPR, foi professor e coordenador do mesmo curso, sendo um dos defensores da criação do doutorado em Direito na instituição.

Lecionou, ainda, na PUCPR, na Unicuritiba e na Escola da Magistratura do Paraná (EMEP) e na Escola da Associação dos Magistrados do Trabalho do Estado do Paraná (Eamep). Foi procurador do Estado do Paraná; atuou como membro da comissão do Ministério da Justiça sobre a Reforma do Poder Judiciário e como colaborador no Senado Federal na elaboração do novo Código Civil brasileiro.

No STF, entre as ações de destaque, foi relator da Lava Jato. Além da advocacia, se destacou como membro-árbitro de diversas câmaras arbitrais, no Brasil e no exterior.

LUIZ FERNANDO JAMUR, secretário de Governo e presidente do Ippuc

Luiz Fernando de Souza Jamur é referência entre os técnicos de carreira da Prefeitura de Curitiba. Engenheiro Civil formado pela PUCPR, pós-graduado em Ciências Políticas, com especialização em Gestão Pública e MBA em Gestão de Cidades, Jamur tem a experiência de 37 anos de serviços prestados à cidade nos setores administrativo, de gestão, urbanismo e planejamento. Atual secretário do Governo e presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, entrou para os quadros do município em 1984, como estagiário de engenharia na Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Ocupou diversos cargos de liderança no serviço municipal, tendo sido secretário do Urbanismo entre 2002 e 2004 e de 2005 a 2010, e secretário do Governo de 2010 a 2012. Também atuou no Governo do Paraná, como diretor-geral da Paraná Edificações, entre 2013 e 2016.

À frente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) desde outubro de 2017, coordenou o processo de revisão e atualização da nova Lei de Zoneamento, Uso do e Ocupação Solo e dos Planos Setoriais e Regionais que compõem o Plano Diretor. Também orienta projetos de requalificação urbana em diversas áreas e um grande legado de projetos estruturantes, nas áreas socioambiental e de mobilidade.

LUIZ FUX, ministro presidente do STF

Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o ministro Luiz Fux é carioca, formado pela UERJ e doutor em Direito Civil. Foi ministro e presidente do TSE (2014/2018). Também presidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ – 2001/2011) e a comissão de juristas que elaborou o anteprojeto do Código de Processo Civil em vigor desde 2016.

Com Fux, o STF voltou a ser presidido por um ministro oriundo da magistratura. Entre os votos de grande repercussão no Supremo, em 2019, defendeu a manutenção da prisão após condenação em segunda instância. Em 2020, foi um dos que votaram a favor da autonomia aos estados e municípios para definir medidas de distanciamento social durante a pandemia.

Na docência, é professor titular de Direito Processual Civil na Universidade Federal do Rio de Janeiro, lecionou processo civil na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e direito judiciário civil na PUC-RJ.

LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA, desembargador vice-presidente TJ

Vice-presidente Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR), o carioca Luiz Osório Moraes Panza atua no Direito Público paranaense há 38 anos. Formado em Direito pela Universidade Estadual de Londrina (UEL), tem mestrado e doutorado em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná.

Em 1990, foi nomeado juiz, com atuação nas comarcas de Curitiba, Campina da Lagoa, Santa Mariana, Medianeira. Em 2010, foi promovido a desembargador do TJ-PR e, desde 2011, é membro presidente do Comitê de Precatórios, além de ser membro nato do Órgão Especial e Conselho da Magistratura.

Atua na formação de novos profissionais do Direito como professor do Centro Universitário Curitiba e da Universidade Positivo, além de prestador de serviços da Escola da Magistratura do Paraná.

LUÍS ROBERTO BARROSO, ministro do STF e presidente do TSE

Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) desde 2013, Luís Roberto Barroso é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Graduado em Direito pela UFRJ, com especialização, mestrado, doutorado e livre docência, é professor da Fundação Getulio Vargas, Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade de Brasília (UnB).

Natural de Viçosa (MG), o jurista de 63 anos esteve presente em casos de grande repercussão no STF, como a defesa da pesquisa com células tronco, a união entre pessoas do mesmo sexo e da proibição do nepotismo.

Em seu primeiro ano como presidente do TSE (2020) enfrentou desafios como a realização das eleições municipais durante a pandemia. Agora, promove campanhas para conscientizar a população sobre a legitimidade e segurança do voto eletrônico, de combate à desinformação e em defesa da democracia.

MARA CAMPOS, regente

Regente do Coro da Camerata Antiqua de Curitiba desde 2015, Mara Campos é uma das principais referências do país em regência de canto. Com uma trajetória marcante, desde 1978, formou e dirigiu inúmeros coros, entre eles o do Theatro Municipal de São Paulo, da Universidade de São Paulo, da Escola de Música e Belas Artes do Paraná, além dos Corais Infantil e Juvenil da Escola Municipal de Música. Foi regente convidada dos coros ingleses BBC Singers, New College e The Sixteen, do conjunto Vox Brasiliensis, entre outros.

Em Curitiba, além de atuar na Camerata, participa ativamente das Oficinas de Música da cidade. Das 38 edições, esteve presente em pelo menos 30 delas como professora de Regência Coral. Sempre comandando os cursos mais disputados da Oficina, seu nome atrai alunos de todos os cantos do país. Com uma competente atuação pedagógica, Mara Campos tem ex-alunos espalhados em diversos corais do mundo, como Viena, Montevideo e São Paulo, entre outros.

MÁRCIA CECÍLIA HUÇULAK, secretária da Saúde

Enfermeira pela PUCPR, é especialista em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública/ Fundação Oswaldo Cruz e mestre em Planejamento e Financiamento em Saúde pela Universidade de Londres (na Inglaterra).

Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba desde 2017, Márcia Huçulak liderou todo o enfrentamento do município à crise sanitária da covid-19, capitaneando as ações da Prefeitura e articulando medidas e orientações com outros municípios, instituições particulares, e com os governos federal e estadual.

Ao longo da carreira, participou da elaboração de mais de uma dezena de publicações relacionadas à saúde pública e se consolidou como gestora de saúde pública passando por diversas funções, entre elas: superintendente de Gestão da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba (SMS), assessora do gabinete do secretário de Estado da Saúde do Paraná, superintendente de Atenção à Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), superintendente de Gestão de Sistemas da Sesa, assessora técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS).

MARCO AURÉLIO DE GEORGE, médico cirurgião

Médico formado pela Universidade Federal do Paraná, tem especialização em cirurgia geral pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná e residência médica pelo Hospital Nossa Senhora Das Graças. Tem experiência na área de Medicina, com ênfase em cirurgia.

Pioneiro no atendimento pré-hospitalar ao trauma, nas cirurgias vídeo-laparoscópicas de alta complexidade e em cirurgia robótica. Foi chefe de plantão no Pronto-Socorro do Hospital do Trabalhador entre 1997 a 2010 e desde 1992 atua no Siate Paraná, realizando milhares de atendimentos pelo SUS ao povo paranaense.

Voluntário de projetos comunitários como a Liga do Trauma, Projeto Rondon, (Agentes de Socorros Urgentes (ASU) é autor de vários trabalhos científicos nacionais e internacionais publicados.

É cirurgião-geral do Hospital Marcelino Champagnat e em outros estabelecimentos médicos de Curitiba.

MÔNICA SANTANNA, jornalista

Mônica Guimarães Santanna é jornalista e referência em Comunicação em Curitiba. Carioca radicada na capital paranaense há 38 anos, foi assessora especial na Prefeitura, onde também foi, até fevereiro deste ano, secretária municipal da Comunicação Social, cargo pelo qual teve grande relevância nos esclarecimentos, orientações e informações claras e transparentes para a população sobre a covid-19.

Formada pelo Uniceub/DF, é sócia-proprietária da NQM Comunicação, empresa de Comunicação Corporativa Integrada. Foi assessora de imprensa do Ministério do Esporte e Turismo (2000). Atuou em diversos veículos de imprensa, como Correio do Brasil, O Dia, Folha de Londrina e da Empresa Brasileira de Notícias (atual Empresa Brasileira de Comunicação). Foi também correspondente da Folha de S. Paulo e passou pelas sucursais de O Estado de S. Paulo, Jornal do Brasil, O Globo e revista Veja.

NELSON TANURE, empresário

Nelson Tanure nasceu em 1951 em Salvador (BA), onde se formou em Administração de Empresas pela Universidade Federal da Bahia, em 1974. Começou a trabalhar aos 16 anos, mas nem chegou a ter carteira de trabalho. Sempre foi um empreendedor.

Atua em diversos setores, sendo controlador, por meio do Fundo Bordeaux, de empresas como a Gafisa, PetroRio e Hotel Fasano. Conhecido por investir e liderar grandes projetos de reestruturação de empresas.

Seu currículo inclui atuação nos setores da geração de energia, petróleo e gás, financeiro, imprensa, telecomunicações e setor imobiliário, entre outros.

Tanure também estendeu sua atuação ao Paraná, tornando-se recentemente controlador da Copel Telecom. Ao lado do investimento na companhia, Tanure controla também a Sercomtel e a Horizons, formando um dos maiores investimentos em tecnologia e conectividade da Região Sul.

PASCHOAL PIRAGINE JUNIOR, pastor

Paschoal Piragine Junior é presidente da Primeira Igreja Batista de Curitiba, que conta atualmente com 7,6 mil membros. Pastor titular desde que chegou a Curitiba, há 33 anos, deu continuidade a construção do templo igreja, no Batel, inaugurado em 2014.

Autor de livros e apresentador do programa “Dia a dia com Deus”, expressa em seus sermões e em seus livros o reflexo de uma vida dedicada a Deus, comprometida com a busca de um mundo melhor.

Foi presidente da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e da Convenção Batista Brasileira. É presidente da Associação Batista de Ação Social de Curitiba (ABASC), entidade responsável pelas atividades humanitárias praticadas pela igreja.

RENATO FREIRE CASAROTTI, executivo

O executivo Renato Freire Casarotti é presidente da Associação Brasileira de Planos de Saúde (ABRAMGE) e Vice-Presidente de Relações Institucionais do UnitedHealth Group Brasil.

Durante a pandemia de covid-19 vem liderando pautas importantes para o setor de planos de saúde, como a sustentabilidade das operadoras e a modernização de normas e leis para oferta de produtos diferenciados, com preços menores, a fim de democratizar o acesso à saúde suplementar.

Sua atuação contribuiu para o município abrir durante a crise da covid-19 o Hospital Vitória, na CIC, uma unidade de inestimável valor no enfrentamento da pandemia e uma das marcas da eficiência do sistema de saúde curitibano.

Também está à frente de discussões como a regulamentação definitiva da telessaúde no Brasil e a promoção de modelos assistenciais focados na atenção primária e na atenção do cuidado.

Formado em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), pós-graduado em Direito das Relações de Consumo pela PUC e também em Direito do Estado e da Regulação pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

RICARDO ALMEIDA, procurador

Ricardo Almeida Ribeiro da Silva é carioca e atualmente é procurador da cidade do Rio de Janeiro (RJ). Como um dos diretores da Associação Brasileira de Direito Financeiro (ABDF), contribui para o incentivo, a pesquisa, a produção científica e o estudo do Direito Tributário.

Também é assessor jurídico da Associação Brasileira das Secretarias das Finanças das Capitais (ABRASF), onde é responsável por analisar e emitir parecer das matérias de interesse da entidade e dos secretários de Finanças/Fazenda, em temas como tributos municipais, administração fiscal, orçamento público, contribuições tributárias.

TERESA ARRUDA ALVIM, advogada

A advogada é livre-docente, doutora e mestre em Direito pela PUCSP, além de ser professora nos cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado da mesma instituição. Referência em Direito Processual Civil, com várias obras publicadas, é relatora da Comissão de Juristas, designada pelo Senado Federal em 2009, que redigiu o Anteprojeto de Código de Processo Civil. Também faz parte das pesquisas sobre os impactos do novo Código de Processo Civil no Direito Processual Civil, conduzidas pela jurista Thereza Celina Diniz de Arruda.

VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS, procuradora-geral do município

Procuradora-geral do Município desde 2017, Vanessa Volpi Bellegard Palacios comandou ações e manteve a segurança jurídica na cidade em um período em que a pandemia de covid-19 impôs vários desafios na área legal.

Foi graças à sua atuação e de sua equipe de procuradores que Curitiba teve sustentação jurídica para ampliação dos leitos exclusivos para o tratamento da doença, garantindo que decisões do município fossem efetivadas em prol da saúde e do bem-estar da população.

Vanessa é também membro do Instituto Paranaense de Direito Eleitoral (IPRADE), da Comissão de Direito Eleitoral da OAB-PR e presidente do Fórum Nacional dos Procuradores Gerais das Capitais.

VITOR PUPPI, secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento

O secretário de Planejamento, Finanças e Orçamento do município, Vitor Puppi, foi responsável pela implementação do Plano de Recuperação de Curitiba. Aprovado em 2017, o plano contou com uma série de medidas que equilibraram as contas municipais e reverteram a trajetória de insolvência em que o município se encontrava. Além do saneamento financeiro e orçamentário, o trabalho de Puppi fez de Curitiba um exemplo nacional de responsabilidade fiscal e capacidade de investimento seguro por parte da administração municipal.

Puppi criou, ainda, um fundo anticrise inédito no país, para ser usado em situações de emergência e que se mostrou, logo em seu primeiro ano de existência, fundamental para garantir os recursos necessários ao combate da covid-19.

Graduado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito Empresarial pela Universidade da Califórnia, Berkeley, nos Estados Unidos, e especialista em Direito Tributário pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf) de 2019 a 2021.

WAGNER MESQUITA DE OLIVEIRA, policial federal e diretor-geral do Detran

Na segurança pública, o trabalho pautado pela parceria entre o poder público municipal e estadual teve Wagner Mesquita de Oliveira como uma das peças-chave. À frente da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Administração Penitenciária entre os anos de 2015 e 2018, atuou de forma articulada com a Prefeitura, contribuindo para a redução dos principais índices de criminalidade na capital.

Formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Mesquita ingressou na Polícia Federal em 2003. Atual diretor-geral do Detran-PR, consolidou sua carreira no serviço público tendo trabalhado em alguns dos mais relevantes cargos dentro da sua instituição de origem, como chefe de Repressão a Crimes contra o Patrimônio, de Operações Especiais de Fronteiras, de Repressão a Entorpecentes, além de coordenar o Grupo Especial de Investigações Sensíveis e de Prevenção e Repressão a Entorpecentes.

Fez parte de algumas das principais investigações de combate ao crime organizado no Paraná, o que rendeu à Delegacia Regional da PF o maior índice de produtividade no ano de 2012.

Participou de operações de destaque internacional, como a Fênix, na qual foi preso Fernandinho Beira Mar, e a Zapata, que culminou com a prisão de um dos membros do cartel de Juarez no México, Lúcio Rueda Bustos. Prendeu ainda Éder Conde, o maior traficante de drogas de Curitiba e região e um dos principais do Paraná.

Entre 2019 e 2020, foi coordenador-geral de Combate ao Crime Organizado no Ministério da Justiça e Segurança Pública.