O prefeito Rafael Greca (DEM) concedeu ao governador de São Paulo João Dória (PSDB) a medalha da Ordem Municipal da Luz dos Pinhais, em reconhecimento pelo esforço em prol da vacinação contra a covid-19. A informação foi anunciada no Diário Oficial do município de Curitiba nesta última terça-feira (10).

O documento, assinado por Greca e pelo secretário do governo municipal Luiz Fernando de Souza Jamur, reforça que a medalha é concedida a quem “se distinguiu pela notoriedade do saber ou que contribuiu para o engradecimento da sociedade curitibana, pelo seu combate em favor da Urbanidade, Paz e do Bem no âmbito municipal”.

A honraria deverá ser entregue na próxima sexta-feira (13), quando o governador de São Paulo fará uma visita à Curitiba. Dória deverá se encontrar com políticos do estado e também com o governador Ratinho Junior.