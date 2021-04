Os eleitores e admiradores do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, tiveram uma boa notícia neste quarta-feira (21). De acordo com o novo boletim médico, apresentado pela equipe do Hospital Nossa Senhora das Graças no fim da tarde desta quarta-feira (21), o prefeito segue lúcido e clinicamente estável.

No período da tarde foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o quarto, onde permanecerá para continuidade da monitoração neurológica e exames de controle. De acordo com os médicos, desde o primeiro boletim, Greca encontrava-se clinicamente alerta, em bom estado geral, com sinais vitais estáveis, participativo e dialogando.

Pela manhã Greca falou diretamente à população pelo seu perfil no Facebook. “Bom dia. Acordei sem sentir um quadro aparente de sequelas. O quadro isquêmico de ontem parece ter passado. Permaneço sereno e aparentemente melhor. Agradeço a Deus. Na imagem minha paisagem dos Pinhais que são minha querência. O Senhor nos fortalecerá. Bom dia”.

Greca, que tem 65 anos, sofreu o AVCi na manhã de terça-feira (20), sendo levado às pressas para o hospital. Apesar do susto, não houve comprometimento cognitivo ou motor. Seu estado é estável e o problema foi considerado “leve”.