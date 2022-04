Que o prefeito Rafael Greca tem a fala afiada nas redes, isso todos os caros leitores que acompanham a Tribuna já sabem. Não é de hoje que o administrador de Curitiba responde “na lata” aos questionamentos dos seus seguidores. Algumas destas respostas, inclusive, você já acompanhou por aqui (veja os links abaixo).

Se alguma vez a autenticidade das respostas de Greca foi colocada em cheque – afinal, o prefeito conta com uma equipe de assessores de imprensa – ele mesmo mandou recado aos leitores: “Tenho certeza que toda vez que eu entro na rede social, sou eu mesmo quem tecla e eu mesmo quem responde”, confirma o político, em vídeo exclusivo para a Tribuna.

O prefeito continua: “nós estimamos ter esse contato com a população de Curitiba, coisa que eu já faço desde 2017, quando fui eleito pela segunda vez e continuei a fazer depois de ter sido eleito em 2020 e farei até o último dia do meu mandato, em 2024” (confira o vídeo completo abaixo).

A questão, no entanto, é: você concorda com esse canal de comunicação estabelecido pelo prefeito nas redes e com a forma com que ele responde? Você já chegou a ser respondido por ele?

Uma das matérias que mais chamaram atenção nesta onda de respostas de Greca nas redes envolve um assunto polêmico, alvo de constantes reclamações dos curitibanos: novos radares na cidade. “Com os milhões arrecadados nos radares ‘arapucas’ pela cidade, dá para pagar isso e muito mais, só não dá pra terminar a Linha Verde”, reclamou o cidadão. Greca respondeu à instigada do munícipe de forma clara e objetiva. “Sua ideia fixa poderia mudar para o respeito ao Código Brasileiro de Trânsito”, disse. Veja aqui na íntegra a conversa.

Se os radares em Curitiba dão o que falar nas redes, o que dizer sobre uma comparação feita por outro internauta sobre o centro de Curitiba? Greca ficou pistola e respondeu quando o homem comparou a região central da cidade com a famosa cracolândia de São Paulo.

“Coloca uma dessa na praça Tiradentes e limpa de uma vez nosso centro da cidade que está ficando igual a cracolândia de São Paulo. Guardas municipais insuficientes no centro e os que estão lá estão fazendo o que podem, mas não vencem … o que adianta um centro com tantas câmeras e o tráfico explícito. Não devemos varrer a sujeira para baixo do tapete, mas sim tratar quem está doente e prender quem se deve. Acorda Rafael Greca é o que espero de quem votamos”, escreveu o rapaz. “Menos! Menos! Alto lá! Não aceito”, disse Greca no início da resposta. Veja aqui o post na íntegra.

Em outro caso recente Rafael Greca chamou de “incivil” o homem que jogou o carro dentro de um lago na Praça do Japão. Greca disparou e classificou o acidente como “insanidade” e chamou o motorista responsável de “incivil”.

Entre os anos de 2020 e 2021 Curitiba viveu tempos difíceis por conta da pandemia de covid-19, que tirou a vida de 8.227 moradores da cidade, segundo o boletim mais recente. O tema não passou batido pelas respostas afiadas do prefeito. “Ignorância mata”, disparou Greca após receber uma crítica com relação à vacinação em crianças.

Obras. Se tem um tema que rende muita reclamação dos curitibanos nas redes sociais sãs as obras – algumas intermináveis como a Linha Verde, outras “menos rápidas”. A postagem no Facebook era sobre a revitalização de uma ponte de madeira no Cajuru. Ao receber um comentário de um cidadão sobre a possibilidade de trocar a ponte e madeira por “uma ponte de chocolate”, que derreteria igual ao “asfalto novo” de Curitiba, Greca rebateu de imediato: “Sua afirmação é asneira”.

