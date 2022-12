O prefeito Rafael Greca publicou em suas redes sociais algumas fotos de funcionários da prefeitura fazendo a limpeza de estações-tubo e terminais de ônibus de Curitiba como preparativos da cidade para o Natal.

“#TudoLimpo para o Natal. Estamos lavando todos os Terminais de Transporte público de Curitiba. Ajuda a combater COVID-19 e outras doenças. Deixa a cidade tinindo de limpa para o Natal de Jesus que se aproxima.#CuritibaBemCuidada”, diz a publicação do prefeito, que causou uma série de respostas com elogios e críticas à gestão municipal.

Enquanto alguns seguidores do prefeito no Instagram rasgaram elogios ao cuidado de Greca com a cidade, outros preferiram criticar o prefeito com reclamações sobre as condições de trabalho dos cobradores das estações-tubo, a sujeira em alguns pontos da cidade e o anunciado aumento do IPTU para o ano que vem.

Confira alguns dos comentários com elogios e reclamações ao prefeito:

regina_da_cunha_luz

É encantador este cuidado com Curitiba👏👏

rafaellamds_

Muito bom porém, transporte de Curitiba lotado, sempre atrasam. Os ônibus principalmente inter 2 e circular sul fedem e são infestados de baratas! Além de nós que dependemos do transporte pra trabalhar todos os dias temos que tolerar mendigos, pessoas pedindo dinheiro o tempo todo, assalto e vendedores que não param de fala e quase assaltando a gente pra compra coisas inúteis!

jessica_laverde

Hoje passei pela rua xv e pela Santos andrade.. e oque é essa cidade decorada pro natal … Senti uma energia muito boa passando por lá … Obrigado Sr prefeito por cuidar tão bem da nossa cidade.. vc é extraordinário… 😍❤️

marycorreahair

Vc é meu único político de estimação que admiro e defendo! 👏👏👏👏

gistoski

Prefeito, precisa lavar as ruas do centro, o cheiro é horrível

anacbarb

Esse é o diferencial de Curitiba. A manutenção e o cuidado com os detalhes, o que só vemos em cidades de primeiro mundo. Puro respeito ao cidadão. Parabéns. 👏👏

leitoncristiano1988

E os transporte de Curitiba está uma maravilha né @rafaelgrecaoficial continuem como sempre lotados e ainda o sr quer falar combater o coronavirus?

gilmara_maciel

E o aumento do IPTU Sr @rafaelgrecaoficial o que vc tem a dizer? Qual a justificativa ao povo que vc diz amar tanto? Como vc permite isto com este povo? Vc está exercendo seu mandato voltado a quais interesses? Estamos aguardando uma resposta.

klaus_matthes

Deveria aproveitar e limpar em frente ao 20 BIB…lixo na rua..alimentação sendo distribuída sem nenhuma fiscalização…carros estacionado de dorma irregular sem fiscalização….barricada da pista da esquerda…agressões a quem não compactua com o que ele falam…levando bandeirada no carro…