Quem foi à Capela Nossa Senhora da Glória, no bairro Alto da Glória, nesta terça-feira (2), pôde assistir a uma celebração rara: a missa Pro Defunctis, de réquiem gregoriano do século XIII. Em latim e com repertório musical sacro, o ato religioso desta manhã, marcou a passagem do Dia de Finados e contou com a presença do prefeito de Curitiba, Rafael Greca.

“Hoje é dia de gratidão, para reverenciar a memória daqueles que nos perfumam a saudade: pais, avós e antepassados que fizeram essa cidade grande e linda, além dos mais de 7.700 mortos na pandemia da covid-19”, disse o prefeito, que acompanhou a cerimônia de 1h30 de duração. Em seu Facebook, Greca também postou uma mensagem referente à celebração.

Celebração

A missa foi rezada pelo padre Anderson Bonin, que destacou a importância da data. “Rezar pelos mortos é um ato necessário de caridade e nunca fez tanto sentido, nesse momento em que experimentamos o luto por tantos irmãos”, disse, referindo-se às vítimas do novo coronavírus.

A celebração obedeceu ao antigo rito católico romano, vigente até 1965, e contou com a participação do Coral Gregoriano de Curitiba. A regência foi da maestrina Maria Madalena Wagner. A presidente da Fundação Cultural de Curitiba, Ana Cristina de Castro, também assistiu à missa.