Na tarde desta terça-feira (11), o prefeito de Curitiba, Rafael Greca anunciou o envio de um ofício ao ministro da saúde, Marcelo Queiroga, solicitando que a fase três do programa nacional de imunização contra a Covid-19, inclua todas as pessoas com idades entre 50 e 59 anos, indistintamente, na próxima etapa da campanha.

Com isso, segundo Greca, o alcance da imunização será mais eficiente vez que abrangerá não somente determinadas categorias ou grupos mas, abarcará todo o público desta faixa etária, desburocratizando o procedimento. “Por que isso? Para nos livrar da burocracia e ao mesmo tempo, para multiplicar a possibilidade da vacinação”, afirmou Greca por meio de uma vídeo divulgado via assessoria de comunicação da Prefeitura, nas redes sociais.

Ao justificar o envio do ofício, Greca defende que a criação de inúmeros subgrupos – como vem sendo feito – compromete a operacionalização e velocidade da campanha. Modo que, estabelecido um grupo alvo a partir tão somente da faixa etária, o processo torna-se mais célere e também mais eficaz. “Deste modo, podemos vacinar desde já, professores, policiais, motoristas, cobradores de ônibus, condutores de ônibus e todos os profissionais que tendo a faixa etária entre 50 e 59 anos serão amplamente e rapidamente imunizados”, destacou o prefeito.

Atualmente, o grupo de pessoas com idades entre 50 e 59 anos corresponde a 12,4% da população brasileira e reúne boa parte do público com comorbidades associadas ao maior risco de mortalidade, como cardiopatias e doenças metabólicas.

Campanha em Curitiba

Na presente etapa, a vacinação contra Covid-19, em Curitiba tem como público alvo as gestantes, puérperas, professores e comórbidos. No início da semana, inclusive, novo anúncio da Prefeitura ampliou, a partir desta quarta-feira (12), a imunização com a primeira dose para o público de 57 anos ou mais, que apresente alguma comorbidade.