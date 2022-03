O prefeito Rafael Greca (DEM) disse, nesta quarta-feira (23), que o fim do uso de máscara em Curitiba, em locais fechados, pode ser decretado até a próxima terça-feira (29), data em que se comemora o aniversário de Curitiba. Ao comentar o tema, o prefeito indica que a capital deve seguir o mesmo planejamento do Governo do Paraná, que aguarda uma análise da Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) sobre os sobre os índices de casos de covid-19 para decretar o fim do uso obrigatório de máscaras em todo o estado.

Nesta semana, o governador Ratinho Júnior (PSD) adiantou que a decisão sobre o fim do uso de máscaras em locais fechados deve ocorrer quando o atual decreto sobre o uso de máscaras ao ar livre completar dez dias. O atual decreto estadual foi publicado em 16 de fevereiro.

Rafael Greca concedeu uma entrevista rápida à rádio CBN Curitiba, durante evento no Mercado Central da Rua da Cidadania da Matriz, que fez parte das celebrações dos 329 anos de fundação da cidade. Para o prefeito, esta quarta-feira ficará marcada pela proximidade do fim da pandemia da covid-19.

“Mais uma semana isso [pandemia] deve passar. Eu já estou sem máscara porque, na Rua da Cidadania, a saúde pública já considera um espaço aberto. Mas nós esperamos que, no dia do aniversário de Curitiba, tenhamos a boa notícia do fim do uso da máscara”, disse Greca à rádio.

No evento, o prefeito também comemorou a notícia de que Curitiba não registrou novas internações de pacientes com covid-19 na última terça-feira (22). “Com muita alegria, neste aniversário da nossa amada cidade, eu trago a boa notícia que é um presente para todos nós: a pandemia está terminando. Ontem, depois de muito tempo, não tivemos uma única internação por causa da covid. Viva a saúde, viva a vacina, viva as crianças e viva Curitiba”, disse Greca ao site da prefeitura.