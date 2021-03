O prefeito de Curitiba Rafael Greca (DEM) publicou em seu perfil oficial no Facebook que a entrega das obras na trincheira da Rua General Mário Tourinho, no Seminário, ficou para o dia 10 de abril. A informação foi publicada na segunda-feira (1º).

A obra da trincheira, que começou em 23 de setembro de 2019, é uma das únicas que a prefeitura admite atraso na entrega. O próprio início dos trabalhos já foi atrasado. A primeira data que havia sido anunciada era 11 de setembro de 2018, mas as obras só começaram um ano depois. Segundo a prefeitura, o objetivo da trincheira é desafogar o tráfego naquela região do cruzamento da Mário Tourinho com a Avenida Nossa Senhora Aparecida.

O valor inicial do investimento foi de R$ 12 milhões, mas dois aditivos devem subir o custo total para cerca de R$ 15 milhões até o fim das obras. Só que o atraso deixa os empresários do comércio, por ali, indignados.

Comerciantes da região sofrem com o atraso das obras

O comerciante Vanderlei da Silva disse em entrevista para o jornal Meio Dia Paraná, da RPC, que a maioria dos empresários já está fechando as portas. “É muito difícil. Entrada e saída, transtorno, sujeira. Então, a gente está aí, tendo paciência. A gente sobrevive aqui porque nós não pagamos aluguel”, reclamou. Silva também disse estar preocupado com a data de conclusão estipulada pela prefeitura. “A gente fica preocupado com a situação porque agora diz que é para abril o término da obra, mas do jeito que se encontra… A gente sabe que é uma obra, mas a gente fica chateado com a falta de respeito”.

Outro comerciante, Klaus Vandere, também reclamou ao Meio Dia Paraná. Ele ressaltou que ninguém aguenta o atraso. “O pessoal foi embora, saiu, fechou, ninguém aguentou”, disse.

Na tarde de terça-feira (2), a Tribuna esteve na Mario Tourinho para tentar conversar com mais gente. Porém, ninguém mais quis gravar entrevista.

Portal da Transparência cita conclusão das obras para junho

De acordo com o Portal da Transparência, embora Rafael Greca tenha antecipado a conclusão das obras para abril, o prazo estipulado é junho deste ano. Desde que os trabalhos começaram, o valor da trincheira teve dois aditivos. O primeiro de cerca de R$ 1,5 milhões e o segundo previsto com um valor de R$ 1,7 milhões. Com isso, o valor total da obra passam dos iniciais R$ 12 milhões para cerca de R$ 15,2 milhões.

Na postagem pelas redes sociais, além de prometer o fim das obras para abril, Greca disse que a trincheira terá um painel decorativo do artista Rogério Dias.

Em nota enviada pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), a prefeitura reconheceu o atraso nas obras da trincheira da Mário Tourinho. A SMOP explicou que teve um atraso no início das obras, mas que, “apesar dos problemas enfrentados, o serviço não foi paralisado em nenhum momento desde que o trabalho efetivamente começou em 23 de setembro de 2019”.

Sobre o motivo do atraso, a SMOP disse que, “além de imprevistos enfrentados na cravação das estacas, como a quebra do maquinário utilizado na operação e a resistência do solo, a pandemia do novo coronavírus afetou o andamento dos trabalhos de construção da nova trincheira. Profissionais que pertencem ao grupo de risco, entre eles engenheiros, mestres de obra, operadores de máquinas e operários, tiveram que ser afastados dos seus afazeres na obra para cumprir a orientação de isolamento social”.

Ainda de acordo com a SMOP, a pandemia trouxe “impacto direto no fornecimento de insumos, peças e equipamentos, bem como na logística de entrega de materiais necessários para a regular execução dos trabalhos. Há fornecedores e prestadores de serviços com sede em outras cidades e, até, em outros estados que viveram situações mais severas e chegaram a paralisar produção e entrega de seus produtos e, ainda, a assistência técnica que prestavam”.

A SMOP também reforçou a postagem de Rafael Greca e manteve a previsão de entrega da obra para abril, conforme compromisso assumido pela empresa que está executando o serviço.

Segundo a secretaria, faltam ser concluídas a escavação do novo leito da pista da Mário Tourinho, a implantação do novo pavimento e das barreiras de New Jersey. Ainda conforme informou a pasta, os serviços executados até a terça-feira deram conta da cravação de 100% das 918 estacas metálicas que formam as paredes da nova trincheira. Também foi concluída a construção da laje, foi feita a alteração completa da Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica e construídas as novas galerias de águas pluviais, que formam parte da estrutura de drenagem da região.

A SMOP também informou que na área de pavimentação, os trechos da Mário Tourinho entre a Nossa Senhora Aparecida e a Avenida Vicente Machado e entre a Avenida Sete de Setembro estão ganhando nova estrutura de base e novas camadas de asfalto. E, na esquina entre a Mário Tourinho e a Nossa Senhora Aparecida, de ambos os lados da pista, foi feito o guarda-corpo.