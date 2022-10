Todas as 185 escolas da rede municipal de ensino curitibana deverão ofertar o período integral até 2024. O anúncio foi feito pelo prefeito Rafael Greca nesta sexta-feira (14), durante a abertura do I Seminário Internacional da Educação Integral em Tempo ampliado e o V Fórum da Educação Integral em Tempo Ampliado, na Universidade Livre do Professor (CIC). Os eventos marcam também o Dia do Professor, celebrado neste 15 de outubro.

O prefeito ministrou a aula magna do seminário, sobre o antropólogo e ex-ministro da Educação Darcy Ribeiro.

LEIA TAMBÉM:

>> Árvores com risco de queda em Curitiba deixam moradores com medo: “É um perigo”

>> Gambá despenca do teto de pizzaria em Curitiba e vídeo viraliza nas redes. “Ele já caiu comendo”; Vídeo!

“Todas as nossas escolas terão o integral, como no sonho de Darcy Ribeiro. Citando o Papa Francisco, quando lembrou da sabedoria tribal africana de que é necessária uma aldeia inteira para educar uma criança, para educar um curitibinha é necessária uma Curitiba inteira, um ensino sem portas e sem muros”, disse o prefeito.

“Bendita seja a mão que ensina a escrever com B de Brasil, nossa força é nossa glória de sermos brasileiros”, completou Greca, parabenizando todos os profissionais da Educação pela sua data.

A rede municipal tem hoje 126 unidades com integral. “Ampliamos essa oferta para outras quarenta escolas. No início desta gestão, eram 86”, lembrou a secretária municipal da Educação, Maria Sílvia Bacila.

A temática será debatida durante cinco dias, em mesas-redondas, painéis e relatos de experiências, até 20 de outubro. O objetivo é debater diferentes perspectivas sobre a educação integral no país e no mundo, para ampliar e fortalecer o trabalho pedagógico das escolas em tempo ampliado.

No integral, os estudantes têm acesso a atividades pedagógicas diferenciadas, como práticas de movimento, ciência e tecnologia, matemática, Língua Portuguesa, entre outras. Também recebem alimentação escolar adequada ao tempo maior em que permanecem na escola.