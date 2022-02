Dias após receber alta do Hospital Marcelino Champagnat , onde ficou internado para o tratamento de hérnias já existentes, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, segue ativo nas redes sociais. Aliás, Greca rebateu, nesta sexta-feira (04), uma seguidora que criticou a vacinação de crianças contra a covid-19 em Curitiba. Sem se esquivar, Greca escreveu que ignorância mata.

A postagem está no perfil de Rafael Greca no Facebook (veja abaixo). Na imagem, ele reforça o valor da vacina contra a covid-19 e valoriza o pequeno Augusto Camargo, de 7 anos de idade. “ Exemplo de fortalecimento da vida em plenitude. Os curitibinhas quais Augusto são orgulho do prefeito”, postou o prefeito.

+Relembre! Internauta faz piada sobre radares em Curitiba e Greca responde: como não ser multado?

A postagem gerou vários comentários, entre eles o de uma mulher que escreveu a palavra “Judiação”, seguido de emojis. Pouco tempo depois Greca escreveu a hashtag #ignorânciaMata. A resposta do prefeito foi logo criticada por alguns seguidores e elogiadas por outros. “Estupidez e grosseria também, Senhor prefeito. Mais respeito com a opinião contrária das pessoas. Respeito é moeda de troca prefeito”, relatou a pessoa.

Outro seguidor postou: Arrogância não reelege. Greca então rebateu: “Não sou candidato. Tenho obrigação de iluminar a escuridão da ignorância”, postou o administrador de Curitiba, destacando ainda em outro post que “As vacinas remontam a 1780”, disse.

Confira o post abaixo:

Outras discussões na internet

Essa não foi a primeira vez que o prefeito “discutiu” com internautas. Em janeiro, um vídeo que mostra a limpeza de uma pedra no Parque Tanguá foi motivo de farpas virtuais. “Mandei lavar e despichar uma pedra do Parque Tanguá, pichada por um incivil. Nada é pior do que destruir a paisagem natural, ainda que seja para escrever nomes. #XôTranquera”, disse Greca.

Logo em seguida, vários seguidores comentaram a respeito da atitude do prefeito. Uns elogiaram e outros criticaram a atitude. Um usuário questionou Greca: “Mandei lavar? Você não manda, você apenas cumpriu atos administrativos. Você só executa, vereador legisla, e você executa pois é do Executivo. Estagiário está mandando demais. Ademais, há muito desperdício de água, pelo visto água potável. Se preocupa com moradores de rua, invista mais nas obras sociais, lavar pedrinhas para gringo ver”.

+Leia ainda! Greca responde seguidora após foto de terminal lotado em Curitiba em pleno feriadão

Rafael Greca retrucou em seguida: “Você perdeu. Eu mando fazer. Sou eleito para tal. O Executivo sou eu, dentro das leis. Toda água de limpeza é de reuso ou de poços artesianos (temos 30). Nosso programa de obras públicas de 3 bilhões este ano é um dos maiores do Brasil”. O usuário deletou o comentário logo depois que o prefeito respondeu.

