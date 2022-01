Mais um novo boletim médico sobre o estado de saúde do prefeito Rafael Greca foi publicado nesta tarde de sexta-feira (28) pelo Hospital Marcelino Champagnat. De acordo com o hospital o prefeito passa bem e segue em boa recuperação da videolaparoscopia a que foi submetido na noite de quinta-feira para tratar hérnias no intestino, que lhe causavam indisposição.

O prefeito continua internado, consciente e ativo. Ainda não há previsão de alta.

A cirurgia, eletiva (ou seja, que não é de urgência), foi realizada pelos médicos Marco Aurélio De George e Diogo Falcão. Trata-se de um procedimento minimamente invasivo, que transcorreu sem nenhuma intercorrência e sob ótimas condições de saúde do paciente, segundo De George.

