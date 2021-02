O prefeito de Curitiba Rafael Greca sugeriu para que uma seguidora de sua página do Facebook questionasse o Ministério Público com relação a uma cobrança feita por ela sobre a suspensão da vacinação de profissionais de saúde de clínicas particulares. O questionamento surgiu em um post em que o prefeito destacou a imunização em Curitiba que apareceu em uma matéria do Jornal Nacional, da Rede Globo.

“Quando profissionais da saúde de clínicas particulares serão vacinados???? Atendemos pessoas infectadas todos os dias, estamos expostos”, indagou a seguidora na página de Rafael Greca no Facebook.

Na resposta, Greca sugeriu que ela fizesse o questionamento ao Ministério Público da Saúde, que está organizando a liberação de vacinas para os estados e municípios. “Pergunte ao Ministério Público da Saúde que discorda dos seus critérios e mandou suspender a vacinação dos “profissionais” de Saúde que considerou supostamente fora de risco e da linha de frente. Judicializou a questão enviada ao STF”, disse. Greca referiu-se à Promotoria de Justiça da Saúde, do Ministério Público do Paraná.

Veja o post de Rafael Greca:

Calendário de doses até março

Novo calendário de distribuição das doses da vacina contra a covid-19, divulgado pelo Ministério da Saúde, tem traz doses pelo menos até o fim de março. De acordo com o novo cronograma, o Paraná vai receber, ainda em fevereiro, mais 452.366 mil doses que serão entregues em dois lotes: 10.113 doses da AstraZeneca e, outro lote com 442.253 doses da Coronavac.