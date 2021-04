O prefeito Rafael Greca apresentou avanço clínico nas últimas horas. De acordo com o boletim médico, apresentado no fim da manhã desta quinta-feira (22), pela equipe do Hospital Nossa Senhora das Graças, Greca teve melhora do quadro neurológico, está lúcido e clinicamente estável.

O prefeito permanecerá internado para monitoração neurológica hospitalar e continuidade da investigação etiológica do evento isquêmico agudo.

Greca, que tem 65 anos, sofreu o AVCi na manhã de terça-feira (20), sendo levado às pressas para o hospital. Apesar do susto, não houve comprometimento cognitivo ou motor. Seu estado é estável e o problema foi considerado “leve”. O prefeito foi mantido em observação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) até a manhã de quarta-feira (21), quando foi transferido para um quarto.

A isquemia cerebral, ou Acidente Vascular Cerebral Isquêmico (AVCI), também conhecido por derrame, é causado pela falta de sangue em uma área do cérebro por conta da obstrução de uma artéria. O AVCI pode deixar sequelas que podem ser leves e passageiras ou graves e incapacitantes. As mais frequentes são paralisias em partes do corpo e problemas de visão, memória e fala.