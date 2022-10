O vice-prefeito Eduardo Pimentel assumiu interinamente a Prefeitura de Curitiba nesta segunda-feira (17). Ele ficará no cargo até o dia 22 de outubro. “Com muita honra e responsabilidade assumo hoje o cargo de prefeito interino de Curitiba, a capital mais inteligente e com a melhor qualidade de vida do Brasil. É um orgulho tremendo cuidar da nossa querida Curitiba nesta semana em que o prefeito Rafael Greca viaja”, afirmou Pimentel.

+ Leia mais: ‘Museu do IML’ de Curitiba conta histórias de crimes, com corpos mumificados e objetos da polícia; visite

O prefeito Rafael Greca representará a capital paranaense na Cúpula Mundial de Prefeitos C40, em Buenos Aires, na Argentina. O C40 Summit vai reunir, de 17 a 21 de outubro, prefeitos de quase 100 cidades no mundo, líderes empresariais, filantropos, ativistas, cientistas e moradores para compartilhar soluções inovadoras pautadas nos preceitos da sustentabilidade. “Na forma do costume em entrego a cidade em boas mãos”, afirmou Greca.

Curitiba será destaque na programação da cúpula do C40, com Greca participando de debates no fórum internacional. Na terça-feira (18/10), o prefeito será o orador, ao lado do prefeito da capital argentina, Horacio Larreta, no painel “Argentina: Economia Circular”. Greca irá compartilhar as experiências de sucesso da capital paranaense no controle de desperdício, recuperação de recursos naturais e produção sustentável de alimentos.