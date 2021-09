A novidade do mês de setembro do tradicional Green Dog é pra quem gosta dos sabores típicos do Paraná. Chamado de Narapa (que, num olhar mais atento, percebe-se se tratar de Paraná escrito ao contrário), o cachorro quente traz uma mistura de sabores inusitada, criada pelo chef Vini Sales.

Além do pão macio, o sanduíche leva vina (tradicional ou vegetariana), queijo colonial vindo de Castro, nos Campos Gerais, farofa de alho negro com farinha de Morretes, no Litoral e picles de pimenta cambuci curtida no melaço de cana e mel de abelha Jataí, da região Norte do Paraná, além de um ketchup feito com a cachaça com a folha de cataia.

O preço do Narapa será de R$ 31, mas até sexta-feira quem comprar um leva outro na promoção de lançamento. A mesma promoção acontece nas quartas-feiras de setembro.

O Green Dog possui três lojas na Grande Curitiba, duas na capital e uma em São José dos Pinhais. A loja 1 fica no bairro Juvevê (Rua Alberto Foloni, 225), a loja 2 fica no Batel (Avenida Vicente Machado, 554) e Praça 8 de Janeiro, 1293, em SJP.

Mais informações sobre como comprar e receber em casa pelo site do Green Dog.