A nova assembleia de motoristas e cobradores da Viação Mercês que ocorreu nesta quarta-feira (15), às 14h, terminou com os trabalhadores aceitando a proposta da empresa. Com o resultado da votação, que saiu por volta das 15h, não haverá greve da categoria. Segundo as informações do Sindicato de Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc), a empresa se comprometeu a pagar salários e vale refeição na quinta-feira (16).

O indicativo de greve havia sido assinado no dia 7 de dezembro devido à falta no pagamento do salário do mês de novembro. Ainda faltavam pagamentos de salários de cerca de 250 trabalhadores. Até a Urbs estava preparada para não deixar que uma possível greve por tempo indeterminado afetasse os 17 mil passageiros por dia, que utilizam as 22 linhas operadas pela Mercês.

Apesar do acerto desta tarde, o clima ainda era tenso pela manhã. Até a realização da assembleia, o Sindimoc informava que a empresa não tinha se acertado com os funcionários depois do indicativo de greve. “Estamos no aguardo da empresa, sem programação ainda. Não teve acerto”, disse, pela manhã, o Anderson Teixeira, presidente do Sindimoc.

Agora à tarde, a nota encaminhada sobre o tema informava a decisão dos trabalhadores. “A categoria aceitou a proposta da empresa, que se comprometeu em fazer o pagamento do salário e do vale alimentação nesta quinta-feira (16). Sendo assim, não terá greve”, diz o texto.

Plano de emergência

De acordo com a Urbs, em caso de greve, outras duas empresas poderiam assumir as linhas da Viação Mercês. No caso, a Santo Antônio e a Glória estariam colocando os ônibus à disposição para suprir a falta em caso de confirmação de greve.

22 linhas da Mercês

O risco de paralisação era pela Viação Mercês, com 22 linhas do sistema de transporte coletivo de Curitiba, que transportam 17 mil pessoas em dias úteis. Entre elas, ônibus que atravessam a cidade por vários bairros como Interbairros 2, Inter 2 e Bairro Alto/Santa Felicidade.

