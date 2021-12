Uma nova assembleia de motoristas e cobradores da Viação Mercês vai ocorrer nesta quarta-feira (15), às 14 horas. O indicativo de greve foi assinado no dia 07 de dezembro devido à falta no pagamento do salário do mês de novembro. A Urbs garante que uma possível greve por tempo indeterminado não irá afetar os 17 mil passageiros por dia, que utilizam as 22 linhas operadas pela Mercês.

Segundo o Sindicato de Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc), a empresa não acertou com os funcionários depois do indicativo de greve. “Estamos no aguardo da empresa, sem programação ainda. Não teve acerto”, disse Anderson Teixeira, presidente do Sindimoc.

Garantido?

De acordo com a Urbs, outras duas empresas poderão assumir as linhas da Viação Mercês. No caso, a Santo Antônio e a Glória estariam colocando os ônibus à disposição para suprir a falta em caso de confirmação de greve.

Ogeny Pedro Maia Neto, presidente da Urbs, espera que não tenha necessidade de utilizar esse plano de contingência para que se garanta 100% da operação do transporte coletivo. “Esperamos que a situação se normalize o mais rápido possível e não seja necessário colocar em prática o plano de contingência”, disse Ogeny.

22 linhas afetadas

Pela Viação Mercês, são 22 linhas no sistema de transporte coletivo de Curitiba, que transportam 17 mil pessoas em dias úteis. Entre elas, ônibus que atravessam a cidade por vários bairros como Interbairros 2, Inter 2 e Bairro Alto/Santa Felicidade. Confira abaixo as linhas que podem ser afetadas pela greve.

979 TURISMO (JARDINEIRA)

307 B. ALTO / STA. FELICIDADE (LINHA DIRETA)

023 INTER 2 (ANTI-HORÁRIO) LINHA DIRETA

022 INTER 2 (HORÁRIO) LINHA DIRETA

021 INTERBAIRROS II (ANTI-HORÁRIO) INTERBAIRROS

020 INTERBAIRROS II (HORÁRIO) INTERBAIRROS

040 INTERBAIRROS IV

365 JD. SOCIAL / BATEL (CONVENCIONAL)

150 C. MÚSICA / V. ALEGRE (CONVENCIONAL)

967 JÚLIO GRAF (CONVENCIONAL)

917 JD. (IPÊ ALIMENTADOR)

912 JOSÉ CULPI (ALIMENTADOR)

915 OURO VERDE (VIA VL.BÁDIA) (ALIMENTADOR)

911 PASSAÚNA (ALIMENTADOR)

913 BUTIATUVINHA (ALIMENTADOR)

924 STA. FELICIDADE / STA. CÂNDIDA (ALIMENTADOR)

916 PINHEIROS (ALIMENTADOR)

821 FERNÃO DIAS (ALIMENTADOR)

918 VENEZA (ALIMENTADOR)

901 STA. FELICIDADE (TRONCAL)

972 JD. ITÁLIA (TRONCAL)

965 SÃO BERNARDO (TRONCAL)

