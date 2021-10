Com atraso de quase uma hora para deixar a garagem, motoristas e cobradores de três empresas de ônibus que operam em Curitiba e na Região Metropolitana, aprovaram, na manhã desta sexta-feira (08), um indicativo de greve de ônibus em Curitiba. Segundo o Sindicato de Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região (Sindimoc), a ausência no pagamento do salário de setembro motivou a assembleia da categoria que espera uma solução.

Caso os funcionários continuem sem receber, uma greve por tempo indeterminado começa a partir de quarta-feira (13), mas apenas envolvendo trabalhadores de das empresas São José Filial, CCD e Tamandaré Filial.

De acordo com o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira, os problemas nos pagamentos de salários vêm sendo constante nos últimos meses. “Estamos há três dias conversando com as empresas, e elas não alegam nada. É um jogo de empurra para o outro, e optamos por esperar o feriado. Algumas pessoas recebem 50%, outros não recebem nada e fica nesse impasse”, disse o presidente da categoria que confirmou a Tamandaré foi a única a não pagar nada aos colaboradores.

E agora, vai parar os ônibus ?

Após a abertura do indicativo de greve, as empresas foram notificadas e espera-se o pagamento integral dos salários para as próximas horas. “ Caso não seja realizado o pagamento, na quarta-feira cedo, o movimento vai parar nessas três empresas. O restante segue funcionando”, reforçou Anderson.

A Tribuna do Paraná procurou o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Setransp), que por meio de nota, informou que recebeu na quarta-feira (6) o Termo de Adesão ao novo Regime Emergencial de Custeio e Operação do Transporte Coletivo. Devido aos necessários trâmites estatutários e constantes tratativas com a Urbanização de Curitiba (Urbs), houve atraso no repasse para os consórcios. Cumpridos os trâmites legais nesta sexta-feira (8), as operadoras aguardam o repasse financeiro para normalizar a situação.

