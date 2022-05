Não, não é reportagem antiga: há uma nova ameaça de greve no transporte público de Curitiba para esta segunda-feira (9). Motoristas e cobradores do sistema pedem esclarecimentos sobre o novo atraso de salários, que deveriam ter sido pagos na última sexta-feira (6). Uma assembleia geral deverá decidir se a categoria aprovará o indicativo de greve ou não.

De acordo com o Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus de Curitiba e Região Metropolitana (Sindimoc), os sindicalistas já teria sinalizado aos órgãos municipais e às empresas de ônibus que, caso o acordo não fosse cumprido, uma greve geral em Curitiba aconteceria no mês de maio.

“Infelizmente, mais um dia de pagamento e mais uma história triste para contar. Os companheiros ainda não receberam o pagamento. Nós, sindicato e categoria, fizemos de tudo. Buscamos até o cansaço para que as empresas fizessem o pagamento em dia. Firmamos um compromisso, mas infelizmente esse pagamento não saiu. E, como deixamos claro na reunião, se não houvesse pagamento, Curitiba ia parar”, afirmou o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira, em vídeo nas redes sociais.

A categoria se reunirá na madrugada desta segunda-feira para decidir se haverá greve ou não.

Greve de ônibus em Curitiba

No fim de abril, cerca de 50 motoristas e cobradores protestaram em frente à Superintendência Regional do Trabalho no Paraná por conta do atraso no pagamento dos vencimentos referentes ao mês de março. Durante a assembleia, no último dia 28, ficou acertado entre sindicalistas, Setransp e URBS que os pagamentos seriam realizados até a data limite de 6 de maio, o que, segundo a categoria, não aconteceu.

