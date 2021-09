No início da manhã desta sexta-feira (10), as rodovias estaduais e federais no Paraná apresentavam tráfego livre para todos os tipos veículos, sem interdições por parte dos caminhoneiros. Segundo informações obtidas junto às policiais rodoviárias e às concessionárias de pedágio, ainda restavam, no entanto, vários pontos de concentração de caminhoneiros, em postos de combustíveis e à beira da pista, mas sem bloqueios.

+Leia mais! Uma avalanche de memes após a arregada do presidente Bolsonaro

Um dos últimos trechos bloqueados para o tráfego pesado ficava no entroncamento da PR-420 com a PR-281, entre Piên e Agudos do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Na região de Cascavel o último bloqueio ficava entre Toledo e Palotina, mas as manifestações “também estão se encerrando” por lá, segundo a Polícia Rodoviária Estadual.

+Leia mais! Um dos cruzamentos mais importantes de Curitiba entra em obras na segunda-feira

Web Stories