Uma greve de parte dos trabalhadores do transporte coletivo de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, pegou muita gente de surpresa na manhã desta terça-feira (13). A paralisação atingiu a circulação dos ônibus operados pela Sanjotur – 38 veículos, em 17 linhas que atendem, em geral, bairros mais distantes do Centro de SJP.

Os trabalhadores reclamam o não pagamento e redução de salários. Pela manhã, segundo a RPC, muita gente ficou “perdida” nos terminais da cidade. A greve não atinge linhas que fazem a ligação entre São José dos Pinhais e Curitiba.

A informação apurada pela reportagem aponta que a Prefeitura de São José dos Pinhais fez um chamamento para motoristas de ônibus e Vans escolares, e demais profissionais que fazem transporte por demanda – inclusive motoristas de aplicativos – para atender à demanda.

O problema é que não ficou clara a política de preços a serem cobrados. Um dos ônibus chegou e o motorista anunciou o preço de R$ 10 para levar os passageiros até o bairro de São Marcos. Após irritação dos passageiros, que se negaram a pagar o valor proposto, o preço final ficou em R$ 5,00. Ainda assim, muita gente ficou insatisfeita.

Chamamento público

A Prefeitura de São José dos Pinhais, para tentar evitar maiores prejuízos pela greve, disponibiliza um chamamento público emergencial para veículos escolares, vans, operadores de fretamento e veículos de aplicativos/particulares. Os interessados terão seus veículos passarão por uma vistoria, em que deverão ser apresentados a seguinte documentação.

– CRLV (2020)

– Cinto de segurança

– Sistema de iluminação (luz de freio/pisca, baixa)

– Pneus em condição de uso

A vistoria acontece no Ginásio de Esportes Max Rosenmann (Avenida Rui Barbosa, 4997 – Estacionamento fundos). As linhas que terão o reforço das vans e ônibus do chamamento são Colônia Rio Grande, Jardim Itália, São Marcos/Jardim Carmem, Contenda e Campo Largo/Audi. Mais informações pelos telefones 3381-6826/3381-5919.