Um dos maiores hinos da música verdadeiramente popular no Brasil é a canção Evidências, mais conhecida pelas vozes da dupla Chitãozinho e Xororó. As versões criadas a partir dela são inúmeras, inclusive em diversos estilos musicais. O grupo de humor Tesão Piá lançou nesta quarta-feira a versão curitibana deste grande clássico.

Assista a seguir!

A volta do Tesão

O Tesão Piá retorna aos palcos neste final de semana, após um período de quase dois anos apenas com produções online devido a pandemia do novo coronavírus. Serão três apresentações no Teatro Ebanx Regina Vogue, sexta, sábado e domingo. O show foi especialmente desenvolvido para fazer os piás e gurias de Curitiba racharem o bico de tanto rir.

Os show acontecem as 21h na sexta e no sábado, e 19h no domingo. Os ingressos custam a partir de R$ 34 e podem ser adquiridos neste site. Os shows deste final de semana tem o apoio da Tribuna do Paraná.