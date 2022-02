O Comitê Gestor do Pró-Metrópole realizou, na manhã desta terça-feira (08), a primeira reunião de 2022 para apresentação das diretrizes e projetos que devem ser desenvolvidos nos próximos meses. Entre as propostas existe a preocupação com o abastecimento de água na RMC e investimentos para valorizar o turismo regional

O presidente, Eduardo Pimentel Slaviero, abriu a cerimônia e destacou a atuação do programa que busca promover o desenvolvimento socioeconômico da RMC. “Não temos CNPJ para gestão de recursos mas somos facilitadores dos nossos parceiros”, disse Pimentel.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento da RMC e Coordenador de Relações Institucionais, Leverci Silveira Filho, apresentou a agenda dos eventos do primeiro semestre. Abordou de forma sintética cada um dos encontros, os quais abrangem diversas áreas tais como educação, empreendedorismo, proteção à mulher, exportação, entre outros. “O calendário de eventos está feito, mas depende da aprovação do colegiado e pode ser alterado”, disse.

Leverci destacou ainda a importância de um novo encontro, maior que este, para dar seguimento aos projetos prejudicados pela covid-19. “Em razão da pandemia que passamos, fica a sugestão para o planejamento de um fórum mais robusto com a participação de todos os municípios”, complementou o secretário.

Preservação das águas

O presidente do Pró-Metrópole, retomou a palavra e falou em especial do projeto que envolve o investimento do Governo do Estado, a Sanepar e dos municípios no alto do Rio Iguaçu. “A nossa missão é ajudar esse projeto acontecer, auxiliar na captação de recursos junto ao Estado, com bons projetos executivos. Desde a nascente até o município”, complementou.

Na sequência, ele passou a palavra para a representante da Sanepar, Ester Mendes, que adiantou o principal interesse da Sanepar: aproveitamento hídrico. Ela disse ainda que é fundamental a participação de todos os envolvidos, pois o êxito do projeto resultará de “uma engrenagem”. Ester comentou ainda que serão realizados estudos técnicos e diálogos em separado com todos os municípios.

O coordenador do grupo Agro do Pro- Metrópole, Luiz Gusi, apresentou o contexto da água como insumo e o uso racional. “É um grande desafio de trabalhar a produção urbana com a gestão ambiental e a água é muito estratégica nesse processo”, frisou.

Film comission

Já no grupo de trabalho do turismo, foi apresentado o projeto do Film Commission. A ideia é fazer uma produção audiovisual fomentando os destinos turísticos da RMC.

Jussara Locatelli (Realiza Vídeos) apresentou as estatísticas do âmbito audiovisual, desafios e alguns tópicos importantes para consolidação do projeto. Ela também destacou a necessidade de capacitação técnica de mão de obra local para o perfil de turismo.

Locatelli reforçou a importância dos investimentos ao citar que as plataformas de vídeo englobam todos os produtos e serviços atualmente. Ao finalizar pontuou: “Audiovisual é glamour, mas também é burocracia”.

Belezas naturais

O prefeito de Porto Amazonas destacou as belezas naturais, porém alertou sobre alguns espaços comprometidos por projetos. “Temos uma batalha grande pela frente, pois existem dois projetos dentro do quadro urbano, comprometendo algumas corredeiras e já estamos com ações para revertê-las”, destacou. “Viemos pedir ajuda para que não seja perdido o patrimônio da nossa cidade”, apelou.

Tatiana Pogogelski, representando a prefeitura de Adrianópolis – Vale do Ribeira relatou que hoje a região acredita nas potencialidades. “Por muito tempo fomos um local esquecido mas gostaríamos que todos conhecessem e reconhecessem a nossa região como um Vale de oportunidades.