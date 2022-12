O coração do Centro Cultural Teatro Guaíra acordou mais triste nesta manhã de Natal com a notícia do falecimento do coordenador da técnica Douglas Rangel, 68 anos. Ele esteve internado por conta de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido no último domingo (18), quadro agravado ao longo da semana.

Rangel entrou no CCTG em 1994 como funcionário do Departamento Técnico de Espaços Cênicos (DTC), mas trabalhando na base, em setores administrativos e de manutenção. Em 1998 ele foi para a área técnica, na sonoplastia, depois contrarregra, com destaque para sua atuação em todas as temporadas de O Grande Circo Místico, um dos espetáculos mais importantes da história do Guaíra.

Em 2004 ele passou a ser assistente de palco, atendendo todas as programações dos corpos artísticos do Teatro Guaíra. Além disso também trabalhou como diretor técnico do G2 Cia de Dança, por cerca de 10 anos. A partir de 2015 ele se tornou chefe do DTC, atuando como coordenador geral técnico, gerenciando todas as produções que foram criadas pelo CCTG.

Nas palavras de Cleverson Cavalheiro, diretor-presidente do CCTG, Douglas Rangel era “um grande amigo e profissional”. De tipo reservado, cuidava da questão técnica do Guaíra com muita seriedade e amor à arte. “Deus com certeza está reservando um lugar muito especial para ele”, completou Cavalheiro.

O último espetáculo de 2022, Lendas Brasileiras, foi também, infelizmente, o último espetáculo de Rangel. Fecha-se a cortina para este grande artista e técnico.