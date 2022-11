Um grupo de pessoas ainda não identificado ateou fogo em um ônibus da linha Cabral-Portão, na região do Prado Velho, Vila Torres, no início da tarde desta segunda-feira (21). O ato seria uma retaliação à operação policial efetuada nesta manhã, na Vila Torres, que resultou na morte de um investigado por tráfico de drogas.

Ainda no início da manhã desta segunda, equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Polícia Militar (PM) foram até a Vila Torres para cumprir sete mandados de busca e apreensão, além de tentar localizar e prender dois irmãos suspeitos de comandar o tráfico de drogas na região – eles, que continuam foragidos, seriam rivais de um homem preso na última sexta-feira (18).

Durante a operação policial, um jovem ainda não identificado morreu após troca de tiros com os policiais e outro foi preso portando drogas. Até o momento, a PM não informou se esses dois homens eram alvo de algum dos mandados judiciais.

Manifestação

Poucas horas depois do confronto com morte e da prisão, um ônibus articulado da linha Cabral-Portão foi parado por um grupo de homens, que incendiou o veículo no meio da Rua Chile, nas proximidades da trincheira da Avenida Comendador Franco, duas das principais vias da região.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas, mas o ônibus ficou completamente destruído. Com a ocorrência, o trânsito que é bastante intenso na região, ficou ainda mais complicado.