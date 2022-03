A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou operação, nesta quarta-feira (23), contra grupo criminoso que aplicava golpes de criptomoedas. O prejuízo gerado às vítimas é avaliado em mais de R$ 30 milhões. Os policiais civis cumpriram cinco mandados de busca e apreensão. A ação aconteceu simultaneamente em Curitiba e em Criciúma (SC).

Um suspeito foi preso em Curitiba. Outros dois alvos continuam foragidos, pois as investigações de alta complexidade apontam que eles estão no Canadá. A PCPR solicitou a inclusão dos mandados na lista de difusão vermelha da Interpol, para concretizar as prisões.

A PCPR apurou que os indivíduos usavam o dinheiro das vítimas para os investimentos em criptomoedas e não repassavam a rentabilidade dos valores a elas.

