A Polícia Civil do Paraná (PCPR) atuou na manhã desta terça-feira (25) para apurar a falsificação de certidões de solicitantes que pretendiam a cidadania italiana. A ação ocorreu em Curitiba e foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão.

Segundo a investigação, os suspeitos utilizavam cartórios de Santa Catarina para realizar o processo de falsificação. Durante as diligências, os policiais civis apreenderam celulares e documentos que irão auxiliar no andamento das investigações, que seguem para identificar os envolvidos e estabelecer a estratégia que era realizada para a realização do crime.