Guaratuba, no litoral do Paraná, teve redução de 61% na média móvel de casos de coronavírus no intervalo entre 19 de março e 5 de abril. O dado foi divulgado pela prefeitura, que atribui a diminuição expressiva às medidas restritivas adotadas ao longo do último mês e meio para tentar conter o avanço acelerado da pandemia.

No fim de semana entre os dias 19 e 22 de março Guaratuba decretou um lockdown mais rígido do que o adotado nas cidades vizinhas: por 77 horas, somente farmácias e serviços de saúde foram autorizados a abrir e a circulação de pessoas na rua era permitida apenas em casos de emergência. Restaurantes e mercados não puderam funcionar nem mesmo na modalidade de entregas.

Além disso, desde o dia 15 de março foram instaladas barreiras sanitárias nas entradas da cidade. Somente moradores e prestadores de serviços essenciais podiam passar. As barreiras permaneceram restringindo o acesso até o último domingo (4), feriado de Páscoa.

“Para a gente ficou muito clara a relação entre essas 77 horas sem circulação de pessoas e a diminuição drástica de casos 15 dias depois. Lockdown funciona, o problema é que um prefeito sozinho não consegue sustentar isso por muito tempo”, defende o prefeito do município, Roberto Justus (DEM).