A Guarda Municipal de Curitiba já está utilizando as novas viaturas elétricas para patrulhamento da região central da capital. Nesta quarta-feira (18), pelo menos um dos nos Renault Twizy foi visto rodando pelo calçadão da Rua XV de Novembro. O veículo chamou a atenção por onde passou e despertou a curiosidade de quem passava por ali.

Os veículos são 100% elétricos, modelo Renault Twizy e foi um dos produtos inovadores em destaque na terceira edição do Smart City Expo Curitiba, versão brasileira do maior evento de cidades inteligentes do mundo. “Estamos encantados com a possibilidade de mobilidade deste veículo, que é o rosto futurista de Curitiba”, disse o prefeito Rafael Greca na ocasião da entrega dos veículos.

Equipamentos de comunicação foram acoplados aos veículos para serem adaptados ao trabalho de segurança pública, conforme explicou o comandante da GM, Carlos Celso dos Santos Junior. “Em parques e na Rua XV já fazemos parte do patrulhamento com bicicletas, também não poluentes. Agora, este veículo compacto facilita no trabalho de proximidade com a população, uma das premissas orientadas pelo prefeito”, pontuou.

Com autonomia de 100 quilômetros, o quadriciclo motorizado atinge velocidade máxima de 80 km/h, comporta um condutor e um passageiro e pode ser carregado em tomada residencial 220 volts.