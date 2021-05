Uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), da Guarda Municipal de Pinhais, encontrou uma situação inusitada na madrugada da última quarta-feira (5). A Romu realizada o patrulhamento pela Rua Humberto Alencar Castelo Branco, no Jardim Amélia, quando abordou um carro e encontrou uma barra de maconha embalada na porta do motorista.

O casal que estava dentro do carro confessou que possuía mais drogas no apartamento deles. O mais inusitado então foi encontrado: os guardas acharam maconha dentro da geladeira, na estante da sala, além de quatro pés da droga em potes de plástico e um vidro de conserva com sementes para cultivo.

No local, os guardas também encontraram munições de espingarda calibre 12, uma balança de precisão, pacotes de embalagens plásticas e R$ 124,00 em espécie.

O casal foi encaminhado para Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para a realização do teste de Covid-19, e na sequência, para a Delegacia de Polícia Civil do município.