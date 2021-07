Nesta quinta-feira (22) foi deflagrada uma nova etapa da operação Metal Nobre, série de fiscalizações em locais de recebimento de materiais recicláveis, em Curitiba. As vistorias são feitas a partir de denúncias feitas pela população sobre receptação de materiais roubados.

Em ação integrada, equipes dos núcleos regionais da Guarda Municipal e do GOE, fiscais da Secretaria Municipal do Urbanismo, representantes da Copel, Sanepar, Clear Channel e de empresas de telefonia e policiais militares e civis fiscalizaram quatro estabelecimentos de comércio de recicláveis no Prado Velho, Boqueirão e Cajuru.

+ Leia mais: Tradicional casa de sucos de Curitiba anuncia fechamento após 30 anos

Houve a localização de fiação elétrica, três placas de bronze, peças metálicas de abrigo de ônibus e uma luminária, materiais encaminhados ao 6º distrito Policial para perícia e localização de proprietários.

Duas pessoas foram encaminhadas ao 6º Distrito Policial pelo crime de receptação de fios e cabos elétricos. Três notificações e dois autos de infração foram lavrados pela Secretaria Municipal do Urbanismo.

Prado Velho

Nos locais vistoriados constatou-se o armazenamento de materiais de origem ilícita como fios e cabos elétricos, placas de bronze da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) e do Sistema Marista de Educação e partes metálicas de abrigos de ônibus. Além disso, um dos locais vistoriados não tinha alvará de funcionamento e o responsável pelo estabelecimento foi notificado.

Boqueirão

Já no estabelecimento vistoriado no Boqueirão foi encontrada fiação elétrica, sem reconhecida procedência, e uma placa utilizada em cemitério. O material foi encaminhado ao 6º Distrito Policial para perícia e possível identificação do local de origem.

+ Veja também: É dose! Foragido da Justiça se dá mal e é preso na fila da vacinação em Curitiba

Em um dos estabelecimentos foi constatado desempenho de atividade irregular e lavrada infração pela equipe da Secretaria Municipal do Urbanismo.

Cajuru

Em estabelecimento no Cajuru foram lavrados dois autos de infração por obstrução da via pública com entulhos. Além disso, foi localizada uma luminária, encaminhada ao 6º Distrito Policial para perícia.