Dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, pela Guarda Municipal na tarde dessa sexta-feira (02), após serem flagrados cortando trilhos de trem da linha férrea, pertencente a empresa de logística Rumo.

Os responsáveis pela empresa foram até a delegacia para representar criminalmente contra os acusados do furto. Os homens detidos deverão responder criminalmente pelo vandalismo. O material tirado da linha férrea provavelmente seria vendido para ferros velho.

