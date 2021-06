Um suspeito de furto de produtos em uma loja de brinquedos localizada na Avenida Marechal Floriano Peixoto foi preso pela Guarda Municipal depois de tentar praticar o mesmo crime em um outro estabelecimento das proximidades, no fim da tarde desta quarta-feira (23).

Ele foi contido pelo funcionário de uma loja de materiais elétricos até a chegada de uma equipe do Policiamento de Proximidade Ostensiva (PPO) da Regional Matriz. Com o indivíduo, de 47 anos, que “rapou tudo” que encontrou pela frente, foi encontrada uma grande quantidade de medicamentos, um rádio de carro, relógio, brinquedos, faqueiro, além de maconha para consumo.

Todo o material encontrado e o suspeito foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

Com esta ocorrência, neste ano já são 207 os flagrantes de furto, roubo e tentativas de praticar esses crimes, mas que foram frustrados pela atuação da Guarda Municipal, por toda a cidade. Foram 199 pessoas presas e nove adolescentes apreendidos.

No Cajuru

Entre as ocorrências registradas nesta cidade, na terça-feira (22) uma mulher de 29 anos foi presa pela Guarda Municipal por suspeita de furtar produtos de higiene, limpeza e doces em um supermercado, no bairro Capão da Imbuia.

A suspeita foi contida pela segurança do local até a chegada dos guardas. Dentro da mochila que carregava estavam diversas mercadorias que, somadas, valem cerca de R$ 1,3 mil. O gerente do estabelecimento denunciou o furto pelo telefone de emergência 153 da Guarda Municipal e uma equipe do núcleo regional do Cajuru foi deslocada para atendimento.

Segundo relatos dos funcionários, pelas câmeras de segurança instaladas no interior do supermercado foi possível ver a mulher recolhendo as mercadorias com outra pessoa. Porém, a outra suspeita conseguiu fugir antes da chegada dos guardas.

A mulher, que tinha indicativo de antecedentes criminais também por furto, foi encaminhada para a Central de Flagrantes da Polícia Civil e está à disposição da Justiça.

No fim da noite da terça-feira, guardas do núcleo Cajuru também recuperaram a bicicleta roubada de um cidadão que pedalava pela BR-277, vindo de São José dos Pinhais. Dois suspeitos levaram o pertence do ciclista sob ameaça instantes antes da vítima cruzar com uma viatura da Guarda Municipal que patrulhava pela região.

Pouco depois de iniciadas as rondas, os guardas conseguiram recuperar a bicicleta e devolvê-la ao proprietário, que no dia seguinte fez questão de comparecer ao núcleo da GM no Cajuru para agradecer à equipe pelo atendimento.