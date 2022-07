Um homem de 66 anos foi preso pela Guarda Municipal na madrugada desta quarta-feira (06) suspeito de importunar sexualmente uma mulher dentro de um ônibus do transporte coletivo de Curitiba. Durante a abordagem, a equipe constatou que se tratava de um foragido da Justiça, com um total de 154 anos de condenação por crimes como estupro e roubo.

O caso ocorreu dentro do ônibus da linha 811 – Saturno, no bairro Santo Inácio. Ao perceber a conduta do suspeito, a vítima de 44 anos, pediu ajuda ao motorista que deteve o homem e acionou a Guarda Municipal pelo telefone 153, do Centro de Operações da Defesa Social.

LEIA TAMBÉM:

>> Mega outlet na Grande Curitiba terá marcas famosas, nacionais e importadas! Saiba quando inaugura

>> Casas em áreas familiares de Curitiba escondiam 300 pés de maconha

A ocorrência foi atendida pela viatura mais próxima, que chegou ao local em poucos minutos. Os guardas Rivail e Milton Dias abordaram o suspeito dentro do ônibus e o encaminharam à Delegacia da Mulher, onde segue preso.

Importunação sexual

Somente no primeiro semestre deste ano, a Guarda Municipal registrou 39 casos de importunação sexual na cidade. Neste mesmo período, em 2021, foram registrados 18 casos. Além das ocorrências de importunação sexual, neste primeiro semestre, foram registrados outros 60 casos de atos obscenos ou libidinosos e mais 11 de importunação ofensiva ao pudor.

O secretário municipal de Defesa Social e Trânsito de Curitiba, Péricles de Matos, diz que a atitude das pessoas diante dos casos pode explicar o aumento dos registros.

“Temos feito diversas campanhas no sentido de orientar as pessoas a denunciar esses casos. A legislação é nova, com menos de quatro anos de existência, por isso é importante informar e discutir o assunto”, opinou ele.

O secretário orienta ainda que as pessoas acionem a Guarda Municipal pelo telefone 153, assim que presenciarem uma situação de assédio dentro do ônibus. “É preciso que a denúncia seja feita de forma imediata, para que uma equipe possa fazer a abordagem antes do desembarque do suspeito”, diz.

Pantanal Mariana diz a Irma que não gosta de Filó e Tadeu Cara e Coragem Joaquim afirma a Davi que vai se casar com Isadora Novidades da Netflix Filmes e séries que chegam à Netflix nesta semana Estreia da semana Curiosidades sobre “Thor: Amor e Trovão”