Guardas Municipais do Grupo de Pronto Emprego Operacional (GPEO) encontraram 300 embalagens com crack após uma abordagem, em um bar localizado na Alameda Doutor Muricy, no Centro da cidade.

A denúncia, atendida na noite de quinta-feira (13), partiu de um cidadão que observou tráfico de drogas ocorrendo no estabelecimento e avisou a equipe de plantão. No local, junto com uma equipe do Grupo de Operações com Cães (GOC) da GM, os guardas do GPEO fizeram abordagens e encontraram a droga. Além do crack, foram apreendidos 19 invólucros com cocaína e uma pequena quantidade de maconha.

As substâncias estavam com três indivíduos (dois homens e uma mulher) e também escondidas em uma mesa de bilhar. Os suspeitos foram presos e encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil.

A mulher, de 22 anos, foi presa por posse de drogas, e os dois homens, com idades de 23 e 35 anos, pelo crime de tráfico. O suspeito de 23 anos usava tornozeleira eletrônica após uma condenação anterior pelo mesmo crime, enquanto o de 35 anos tem uma passagem anterior pela polícia por roubo.

