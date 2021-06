Três homens foram presos pela Guarda Municipal de Curitiba na manhã desta sexta-feira (18) com 28 kgs de fios de cobre. O material, visado por ladrões por ser de fácil comercialização, é encontrado em fiação de energia.

O trio foi encontrado queimando os cabos de cobre, que geralmente são encapados com uma proteção de plástico, na região do Xaxim. “Quando chegamos na Rua Tenente Olderico Gabardo, os três estavam queimando o material, com possibilidade de revenda futura”, explicou o guarda municipal Marcelo Tomaz.

Os guardas encontraram pedras de crack com dois dos envolvidos. “Continuamos em rondas pela região, mas não conseguimos identificar a origem dos fios que estavam sendo queimados”, acrescenta o guarda.

O trio estava com uma kombi com documentação irregular, pneus carecas e lacre rompido. O veículo foi guinchado e levado ao pátio da Superintendência de Trânsito (Setran).

Os suspeitos, de 35, 36 e 41 anos, foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil para responder sobre o crime.

Denúncias

O cidadão que se deparar com uma situação parecida ou quiser informar outros tipos de dano ao patrimônio público pode ligar para o telefone de emergência 153 da Guarda Municipal. A equipe mais próxima do local será deslocada para averiguar a situação e fazer possíveis abordagens a pessoas suspeitas.